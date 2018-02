Riegelsteingruppe kommt ohne Kredite aus

HORMERSDORF - Dank einer soliden Haushaltsführung und vorausschauenden Finanzplanung ist für den Haushalt 2018 des Wasser-Zweckverbandes Riegelsteingruppe und wohl auch für die kommenden Jahren 2019 bis 2021 keine Kreditaufnahme erforderlich. Und was die Verbraucher besonders freuen dürfte, auch nach 31 Jahren bleibt der Trinkwasserpreis bei 80 Cent pro Kubikmeter, wie Geschäftsführer Günther Ziegler betonte.

Das Herz des Zweckverbandes Riegelsteingruppe: Betriebsgebäude und Geschäftsstelle in Hormersdorf. Dort wurde einstimmig das Zahlenwerk verabschiedet. © Foto: Siegfried Fuchs



Zusammen mit Verbandsvorsitzendem Heinrich Deinzer erläuterte er den Mitgliedern der Verbandsversammlung in der Geschäftsstelle in Hormersdorf das am Ende einstimmig verabschiedete Zahlenwerk. Danach schließt der Gesamthaushalt 2018 mit rund 2,543 Millionen Euro ab; eine Minderung um 1,294 Millionen Euro oder knapp 34 Prozent gegenüber 2017, bedingt durch deutlich weniger Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Wesentliche zu erwartende Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind der Wasserverkauf in Höhe von 671 000 Euro und die Einspeisungsvergütungen aus den Photovoltaik-Anlagen in Höhe von 24 000 Euro.

Für den Unterhalt "des unbeweglichen Vermögens" sind Aufwendungen von 110 000 Euro eingeplant. Zwar sei die Schadenshäufigkeit nicht nennenswert gestiegen, so der Geschäftsführer. Schwierige Erdarbeiten bei einzelnen Rohrbrüchen würden jedoch höhere Kosten verursachen. Probleme würden zudem vermehrt defekte Hausanschlussschieber bereiten.

Zur Behebung von Schäden wurden 55 000 Euro angesetzt. Das Altfahrzeug "Peugeot Boxer" wird durch einen Neukauf für etwa 35 000 Euro ersetzt. Für laufende Stromkosten sind 105 000 Euro eingeplant.

Interessant für die Verbandsmitglieder waren die Ausführungen zur Zertifizierung des Zweckverbandes. Nach Erarbeitung eines Betriebstagebuches durch eine externe Firma und der Umsetzung der dort aufgeführten Maßnahmen werde man die Prüfung des betrieblichen Sicherheitsmanagements vornehmen lassen. Bei einem erfolgreichen Abschluss gelte der ZVW auf diesem Gebiet als zertifiziert.

Von den Mitgliedskommunen, so Vorsitzender Deinzer weiter, seien 2018 keine neuen Baugebietserschließungen vorgesehen. Allerdings stünden bereits begonnene Objekte zur Abrechnung an (auch die Bebauung des Grundstücks "ehemaliges Krankenhaus" in Schnaittach). In den Ortsabgabeschächten — sie dienen der zeitnahen Lokalisierung von Rohrbrüchen — müssen defekte Verbundzähler gegen Ultraschall-Funkzähler ausgetauscht und die Druckminderer überholt werden. Die Arbeiten werden von den Wasserwarten durchgeführt.

In den Ortschaften Höfen und Steinensittenbach sind Kanalbaumaßnahmen geplant. Da in diesen Bereichen die Wasserleitungen teils schon über sechzig Jahre alt sind, sei es sinnvoll, so Ziegler, im Zuge der gemeindlichen Maßnahmen einen Austausch der Leitungen vorzunehmen. Weiterhin sei die Verlängerung einer Hauptleitung zur Grundstückserschließung im Heinz-Neidhardt-Ring in Velden und in der Erlenstraße in Schnaittach durch eigene Mitarbeiter geplant.

Erläutert wurde zudem ein Planentwurf für eine Verbundleitung vom Schacht Pfaffenhofen nach Neuhaus — geschätzte Kosten 1,2 Millionen Euro. Wenn Einzelheiten über Bauausführung und Finanzierung (Gespräche mit dem Markt Neuhaus müssen noch folgen) bekannt sind, werden diese der Verbandsversammlung zur Beratung vorgelegt. Da auch ein sogenanntes Überhebe-Pumpwerk vorgesehen sei, könne damit im Notfall die Stadt Velden versorgt werden. Restarbeiten am Bau der Verbundleitungen Großengsee-Winterstein und Schnaittach-Wolfshöhe stünden noch an.

Kleinere Baumaßnahmen sind ein Zaun um das Betriebsgebäude Dietershofen. Es ist ein Holzzaun, da die Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Weiter eine neue Beschichtung der Wasserkammer im Behälter Schermshöhe sowie der Kauf eines transportablen Stromaggregats, für dessen Unterbringung eine Doppelgarage auf dem Betriebsgelände in Hormersdorf geplant ist. Und schließlich ist in Abschnitten die Erneuerung der Verbundleitung von Illafeld zum Behälter Menschhof geplant, da hier immer öfter Schäden auftreten.

Wie schon im Vorjahr erwähnt, betonte Vorsitzender Heinrich Deinzer abschließend erneut, dass das zuständige Landratsamt Bayreuth — die Tiefbrunnen befinden sich im Gebiet der Stadt Betzenstein — ohne weitere Anpassung des Schutzgebietes die beschränkte Erlaubnis zur Trinkwasser-Entnahme aus den beiden Tiefbrunnen bis Ende 2020 erteilt habe.

Für die sogenannte Waschhausquelle bei Dietershofen wurde der Antrag auf Verlängerung fristgerecht beim Landratsamt Nürnberger Land gestellt. Alle für die Genehmigung benötigten Unterlagen seien in Verbindung mit dem GeoTeam Bayreuth nachgereicht worden.

