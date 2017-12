Riffs statt Glocken bei Microstock in Pegnitz

PEGNITZ - Am vergangenen Samstag ist das vom Waldstockverein organisierte Festival Microstock in der Pegnitzer Böheim-Brauerei über die Bühne gegangen. Rund 400 Besucher spitzten die Ohren für drei Bands und eine DJane.

Cameron Lines, mit Bandmitgliedern aus Nürnberg und Dresden, bot dem Microstock-Publikum einen Mix aus Rock und Blues. © Markus Maisel



Martin Häckel und Andreas Meyer, beide 25 und Mitglieder des Waldstockvereins, können auf einen gelungenen Abend zurückblicken. Mit insgesamt vier Acts schloss der Waldstockverein die Festivalsaison 2017 ab: "Ich freue mich auf alle Bands", sagte Andreas Meyer am frühen Samstagabend mit einem Schmunzeln in der Stimme. Meyer hat die Musiker selbst gebucht, tat sich aber schwer, geeignete Gruppen für den Abend zu finden. "Ich durchforste meist das Internet, um auch Bands zu finden, die uns entsprechen. Das ist sehr zeitintensiv."

Den Abend eröffnete die Indie Post-rockgruppe LEAK aus Nürnberg und zog die Zuhörer bereits nach den ersten Takten in ihren Bann. Auch die folgenden Bands konnten mit ihrer Rockmusik mit experimentellen Einflüssen überzeugen.

Cameron Lines, mit Bandmitgliedern aus Nürnberg und Dresden, machten mit einer Mischung aus Rockmusik und Blues Stimmung. Die gute Laune beim Publikum wurde auch bei der Stuttgarter Band Rikas, die melodiöse Popmusik zum Besten gab, aufrechterhalten. Die Bandmusiker selbst bezeichnen ihre Musik als "Jingle-Jangle-Surf-Pop". Verschieden ausfallende Subgenres sind bei Veranstaltungen des Waldstockvereins eben keine Seltenheit. Eine Voraussetzung müssen alle Bands allerdings erfüllen: "Wir buchen natürlich nur Bands, die uns auch gefallen", sagt Waldstockvorsitzender Martin Häckel, "wir besprechen meist gemeinsam in der Gruppe, ob die Musik der Bands, die wir buchen möchten, auch wirklich unseren Geschmack trifft." Für einen stimmungsvollen Abschluss des Abends sorgte die kalifornische DJane Delfindompteur mit einer bunten Mischung aus Indie, New Wave und Garage Rock.

Ein Faktor, der viele Künstler anziehe, sei das Ambiente, so Häckel. "Wenn wir potenziellen Acts mitteilen, dass Microstock in einer Brauerei stattfindet, sagen sie meist sofort zu", sagt er. "Die Location ist aber auch einfach schön", fügt Meyer hinzu. Doch nicht nur das Ambiente ist ein Grund, warum sich die Brauerei in den vergangenen fünf Jahren zur festen Spielstätte des Waldstockvereins entwickelt hat: "Einerseits haben wir einen sehr guten Draht zum Brauereinhaber, andererseits bietet die Brauerei viel Platz für unser Equipment", sagt Häckel. "In Pegnitz ist es aber auch sehr schwierig, geeignete Räume zu finden, in denen man auch ein Indoorfestival veranstalten kann", ergänzt Meyer. Neben Microstock veranstaltet der Verein seit drei Jahren auch Nanostock in der Brauerei. Dabei handelt es sich, anders als bei Microstock, nicht um ein Indoorfestival, sondern ein Konzertevent: "Wir buchen Bands, die gerade sowieso in der Gegend unterwegs sind und zufällig einen spielfreien Tag haben. Wenn Künstler auf der Durchreise sind und beispielsweise von Nürnberg zum nächsten Auftritt nach Dresden müssen, dann laden wir sie gerne in die Brauerei ein, um am Zwischentag bei uns aufzutreten", sagt Häckel. Dieses Jahr fand das Nanostockfestival bereits im Mai statt: "Im Gegensatz zu Microstock ist Nanostock keine feste Sache. Wir veranstalten das meist recht spontan", sagt Häckel. Sowohl bei Nanostock als auch bei Microstock steht die Musik für Meyer nicht im Vordergrund: "Wichtiger ist das Zusammenkommen der Gemeinschaft, das ,get together‘."

