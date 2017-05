Rinder sind als Beute nicht so attraktiv für Wölfe

LBV sieht Raubtiere in der Nachbarschaft der Auerochsen eher gelassen — Allenfalls Jungtiere gefährdet - vor 50 Minuten

Neben den beiden Wölfen im Truppenübungsplatz Grafenwöhr steht jetzt fest, dass das weibliche Tier, das in der Pegnitzau bei Michelfeld Rotwild gerissen hat, nicht aus Grafenwöhr kam. Hat das Vorkommen Relevanz für die angesiedelten Heckrinder bei Auerbach? Die Redaktion sprach mit Dr. Andreas von Lindeiner, Artenschutzreferent und stellvertretender Geschäftsführer des Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern.

ARCHIV - Ein Wolf (Canis lupus) ist in seinem Gehege im Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck (Brandenburg) am 05.04.2016 zu sehen. (zu dpa «Bedrohlich oder bereichernd? Diskussion über Wölfe verschärft sich») Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Bildfunk+++ © dpa



Der LBV besitzt das Naturschutzgebiet Leonie bei Auerbach. Dort leben Auerochsen. Kann der Wolf - zum Beispiel für Jungtiere - gefährlich werden?

Andreas von Lindeiner: Es kann in seltenen Fällen Wolfsangriffe auf Rinder geben. Meistens handelte es sich um Kälber oder Jungrinder, die zum Teil kurzzeitig von den Elterntieren getrennt waren. Allerdings sind Rinder eher nicht so attraktiv für Wölfe, da sie doch eine sehr große und gerade bei den Heckrindern auch wehrhafte Beute darstellen. Gerade im Umfeld der Heckrinderweide gibt es zum Beispiel im Truppenübungsplatz Grafenwöhr sehr viel Wild, das als Beute sehr viel eher in Frage kommt.

Bietet die Herde Schutz, wenn ein Wolf eindringen sollte?

von Lindeiner: Wenn die Herde angegriffen werden sollte, wird sie sich auch gemeinsam gegen den Angriff von Wölfen verteidigen. Das ist bei den Heckrindern schon bei der Anwesenheit von Hunden außerhalb des Weidezauns zu beobachten. Die Rinder bilden dann eine Art Wagenburg zum Schutz der Kälber.

Wie groß sehen Sie die Wahrscheinlichkeit? Michelfeld ist nicht weit weg und der Truppenübungsplatz grenzt ja fast an das Gehege der Auerochsen.

von Lindeiner: Die Größe eines Wolfsreviers hängt vor allem von der verfügbaren Nahrung, aber auch von ausreichenden Rückzugsgebieten ab. Gibt es mehr Beute, ist das Revier kleiner und umgekehrt. In Deutschland nutzt eine Wolfsfamilie ein Territorium von rund 250 Quadratkilometern – im europäischen Vergleich entspricht dies dem Durchschnitt. Die umliegenden Gebiete, insbesondere der Truppenübungsplatz Grafenwöhr, bieten reichlich Wildtiere als geeignete Beute. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Wölfe bevorzugt im Truppenübungsplatz jagen werden.

Sieht die Auerochsen nicht unmittelbar gefährdet: Dr. Andreas von Lindeiner. © LBV



Müssen aus Ihrer Sicht zum Schutz der Auerochsen Maßnahmen ergriffen werden? Welche könnten das sein?

von Lindeiner: Nein, das ist auch für ein so großes Weidegebiet mit zirka 80 Hektar aus unserer Sicht für die Gesamtfläche kaum durchführbar. Wölfe können sich unter Zäunen durchgraben, wenn sie das wollen. Ein wolfssicherer Zaun um die gesamte Fläche wäre viel zu teuer und aufwändig. Wenn in solch großen Weideflächen Herdenschutz betrieben werden soll, müsste man die Tiere entweder täglich in einen wolfssicheren Nachtpferch treiben oder, wie das ja zum Beispiel ein Rinderhalter in Plankenfels (Fränkische Schweiz) bereits praktiziert, Herdenschutzhunde auf der Weide eingesetzt werden. Der LBV wird das Geschehen aufmerksam verfolgen, sieht derzeit aber keine Veranlassung Maßnahmen zu ergreifen.

MICHAEL GRÜNER