Ritterfest in Waischenfeld: Gaukler, Barbaren und ein Ork

WAISCHENFELD - Trotz des Temperatursturzes kamen am Wochenende viele Besucher zum inzwischen 12. Ritterfest auf und rund um die Burg Waischenfeld, um ein abwechslungsreiches Programm mit Schaukämpfen, Ritterturnieren, Festumzug der Lagergruppen und der großen Feuershow am Abend mitzuerleben.

Die Mittelaltergruppe Custor Casteli war erstmals in Waischenfeld dabei. Foto: Thomas Weichert



Zum zweiten Mal in Folge veranstaltete Roland Häfner aus Egloffstein das Ritterfest. Mit dem Besucheransturm zeigte er sich zufrieden, obwohl aufgrund des durchwachsenen Wetters weniger Gäste gekommen waren als im vergangenen Jahr. Viele Besucher tauchten mittelalterlich gewandet auf, manche auch in sehr phantasievollen Gewändern. "Dafür sind es etwas mehr Lagergruppen, Händler und Handwerker", freute sich Häfner.

Reitergruppe im Einsatz

Höhepunkt an beiden Tagen war sicherlich wieder das Ritterturnier auf der Turnierwiese mit der spanischen Reitergruppe El Montessa aus Mengersdorf. Ganz ernst nehmen darf man so ein Ritterturnier natürlich nicht. Zum Fürchten, aber harmlos und sehr nett war Katharina Frank, die sich als Ork aus der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe" verkleidet hatte. Ihr Fantasiekostüm hatte sie eigens für das Ritterfest komplett selbst entworfen und genäht. "Die Entscheidung in dieser Verkleidung auf das Ritterfest zu gehen, war ganz spontan. Ich will nicht erkannt werden", sagte Kathrina Frank.

Als Ork hatte sich Katharina Frank verkleidet. Foto: Thomas Weichert



Mit ihrer Freundin Roxana Singer, die schon zum sechsten Mal das Kinderschminken anbot, lieferte sie sich gerne einen Kampf. Natürlich nur spielerisch mit Softwaffen. Nicht fehlen durfte auch Michel der freie Barbar aus Niedermirsberg mit seiner fiktiven Barbarentochter Kraja, die ihm unliebsame Feinde vom Hals hielt.

Vier Stunden benötigen die freien Sarazenen Sandra und Alexander Möckel aus Hof für den Aufbau ihres prächtigen orientalischen Zeltes. Seit sechs Jahren frönen die Lehrerin und der Orthopädietechniker an den Wochenenden auf verschiedenen Mittelaltermärkten in ganz Deutschland ihrem Hobby.

In Waischenfeld waren sie an diesem Wochenende zum dritten Mal. "Hier sind klasse Leute, es ist wunderschön in Verbindung mit der Burg und dem Türmchen ist alles super. Auch die Marktstände", sagte Sandra Möckel.

Holger Bär aus Kasendorf ist Sarwuerker. Seit zehn Jahren ist er dabei, weil seine Frau nebenan einen Seifenstand hat. Für ein Kettenhemd braucht er 1000 Arbeitsstunden. "Es ist eine sehr meditative Arbeit und verkaufen kann man so ein Kettenhemd natürlich nicht, weil es niemand bezahlen könnte", meinte er. Er verschenkt seine Handarbeiten, zum Beispiel an seinen Sohn.

Zum wiederholten Mal mit dabei war auch der Hobbysilberschmied Roland Ruhmann aus Ebermannstadt. Für das Ritterfest in Waischenfeld hatte er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Wahrzeichen der Stadt, den Steinernen Beutel, als Silberschmuck zum umhängen.

Lustige Unterhaltung

Für die richtigen Klänge war die Mittelaltergruppe Viesematente zuständig, und der Gaukler Schabernackrakeel sorgte für lustige Unterhaltung am Marktplatz.

Das erste Mal in Waischenfeld dabei war die Mittelaltergruppe Custor Casteli aus dem Raum Hammelburg in Unterfranken. "Bei unserer Gruppe kann jeder dabei sein, egal welche Epoche oder welchen Stamm er darstellt. Von etwa 600 bis 1500 nach Christus reicht das Spektrum der Darstellungen, egal, ob Mongole, Kelte, Friese, Normanne, englischer Bogenschütze, Wikinger oder Franke", erklärte zweiter Vorsitzender Marc Egert. Er nennt sich Suleiman und stellt einen Berber dar. Im richtigen Leben ist Egert Elektriker.

Michel der freie Barbar mit Tochter Kraja. Foto: Thomas Weichert



Stolz präsentierte sich Marc Egert dann auch in der Lederrüstung der Berber, dem sogenannten Lederlamelar, mit seinen Kindern Julia und Mike, die auch schon begeistert dabei sind.

"Wir möchten alles möglichst authentisch machen und achten auch darauf, dass es die Lebensmittel damals schon gab", so Egert. Der einzige Luxus ist mitgebrachtes Trinkwasser in Kanistern. Den Markt findet Egert ziemlich gut organisiert und sehr gelungen.

Ray Müller aus Bayreuth stellt einen Tuareg dar. "Das ist der bekannteste Stamm der Berber in Nordafrika", sagte Müller, dessen Frau Afrikanerin ist. Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte er sein Zelt alleine in Waischenfeld aufgeschlagen. Sonst war er immer bei den freien Sarazenen dabei.

Nicht fehlen durfte die Shisha, die orientalische Wasserpfeife. Mutzbraten mit Sauerkraut und Bauernbrot war eine der Spezialitäten beim Ritterfest. Roland Häfner, der die thüringische Rostbratwürste und den Mutzbraten grillte, wusste zu berichten, dass das historische Rezept für den heiß geräucherten Mutzbraten mindestens 700 Jahre alt ist. Historiker sprechen sogar von 1000 Jahren.

