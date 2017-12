Rockenstubn ist, wenn die First Lady zum Strickzeug greift

WAIDACH - Wenn der Landrat zu seiner Konzertina greift, die First Lady des Landkreises ihr Strickzeug auspackt, lustige Weisen erklingen und der Altlandrat mitsingt, dann ist wieder besinnliche Rockenstubn des Landkreises Bayreuth.

Rund 60 Volksmusikfreunde sangen im Gasthof Knopfloch in Waidach bei der Landkreis-Rockenstubn mit. Landrat Hermann Hübner trat als Musiker bei der Konzertina-Gruppe Pastyrik aus Pegnitz in Erscheinung. © Foto: Thomas Weichert



Diesmal im Saal des Gasthofes Knopfloch in Waidach. Dass diesmal nur rund 60 Volksmusikfreunde zur Landkreis-Rockenstubn unter dem Motto "Durch’s Knopfloch gschaut und übern Tiesch nei gsunga" gekommen waren, mag zum einen an den frostigen Temperaturen, zum anderen am südlichen Zipfel des Landkreises Bayreuth gelegen haben.

Wie Jürgen Gahn als Moderator des Abends gestand, habe er zuvor nicht gewusst, wo Waidach überhaupt liege. Als er mit seiner Frau Edeltraud, die mit ihrer Gitarre und Mundartliedern im Saal für eine Riesenstimmung sorgte, Waidach immer näher kam, zweifelte er noch, ob dahin überhaupt jemand hinfinde.

Hingefunden haben Altbekannte der Landkreis-Rockenstubn wie die "Gseesa Bäsla", die schon fast zum festen Bestandteil dieser Veranstaltung gehören; das Programm hatte wieder Kreisheimatpfleger Rüdiger Bauriedel zusammengestellt. Mit dabei diesmal auch die Konzertina-Gruppe Pastyrik aus Pegnitz, bei der Landrat Hermann Hübner mit seiner Quetschen mitspielt und Theo Knopf als Solist.

Margarete Goldfuß von der Spinngruppe Hainbronn hatte ihr Spinnrad mitgebracht und einige der Damen auch ihr Strickzeug. So auch die Frau von Landrat Hermann Hübner, Gisela Hübner als Sitznachbarin von Altlandrat Klaus-Günter Dietel, der einst die Landkreis-Rockenstubn im Millenniumsjahr ins Leben gerufen hatte und bis heute keine Rockenstubn ausließ.

Auch der Pegnitzer Mundartdichter Walter Tausendpfund war gekommen und spontan auch einige Waidacher mit dem Vorsitzenden des Waidacher Ortsvereins, Manfred Späthling, an der Spitze.

Nicht nur besinnlich, sondern zeitweise auch recht lustig ging es zu. Vor allem dann, wenn die Konzertina-Gruppe aufspielte und die Bäsla aus Gesees sangen und Edeltraud Gahn "übern Tiesch neisang". Mit dem gemeinsam gesungenen Schlusslied "Ade zur guten Nacht" ging der 17. Rockenstubn-Abend des Landkreises schließlich zu Ende.