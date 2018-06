Rodelbahn-Parkplatz setzt auf Einbahnstraßen

Im Stadtrat Pottenstein wurde das Beschilderungskonzept vorgestellt - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Im Stadtrat ist das Beschilderungskonzept für den Parkplatz der Sommerrodelbahn vorgestellt worden.

Im Bild zu sehen ist die künftige Ausfahrt vom Sommerrodelbahn-Parkplatz am Langen Berg. Die Verkehrsführung erfolgt über eine Einbahnstraßenregelung. © Archiv/Ralf Münch



Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) erzählte den Stadträten, dass ein Verkehrsplaner beauftragt worden war, um die Verkehrsführung auf dem neuen Parkplatz der Sommerrodelbahn am Langen Berg festzulegen. "Wir können nicht groß etwas Anderes festlegen als beim Ortstermin besprochen worden ist", so Frühbeißer. Dieser hatte am 15. Mai stattgefunden.

"Wie auf Raststätte"

Folgendes Verkehrskonzept ist fokussiert worden: Die Besucher können ausschließlich hinten, also in die zweite Einfahrt von der B 470 her kommend, einfahren. Auf dem Parkplatz herrscht eine Einbahnstraßenregelung. "Die Verkehrsführung erinnert an eine Autobahnraststätte", so der Bürgermeister. Staus — wenn zum Beispiel jemand ausparkt — auf dem Gelände sollen dadurch vermieden werden. Die Behindertenparkplätze sind möglichst nah an der Anlage vorgesehen. Ein Problem habe es zu lösen gegeben, nämlich der landwirtschaftliche Verkehr, der die Aus- als Einfahrt nutzen muss. Das ist künftig auch so geregelt. Wo die Pkw also ausfahren, darf der landwirtschaftliche Verkehr auf den Parkplatz einfahren.

Beim Ortstermin sei auch diskutiert worden, ob eine stärkere Geschwindigkeitsreduzierung als auf 70 Stundenkilometer am Langen Berg sinnvoll ist. "Das wurde vom Landratsamt verneint", teilte der Bürgermeister mit. Es könne und werde wohl noch Ergänzungen geben, was die Beschilderung angeht.

Andreas Eichenmüller (CSU) erkundigte sich, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Sachen die komplette Straße betreffe, worauf Frühbeißer erklärte, dass es sich nur um einen Teil auf Höhe des Parkplatzes handle. Eichenmüller fragte nochmal nach, ob eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung nicht möglich sei.

Option bei Bedarf

Daraufhin erkundigte sich Hans Gmelch (SPD) nach der Begründung der Straßenverkehrsbehörde dafür, dass dies nicht geht. Frühbeißer: "Hintergrund war, dass es übersichtlich ist und außerorts deutliche Geschwindigkeitsreduzierungen nicht angeordnet werden können." Nun wollte Eichenmüller wissen, ob eine Abbiegespur vorgesehen sei. Laut Frühbeißer ist das zurzeit nicht der Fall, die Option gibt es aber bei Bedarf. Eichenmüller: "Wer ist dann der Kostenträger?" Frühbeißer darauf: "Das brauche ich hier nicht auszuführen, das wäre später noch im Detail zu klären. Grundsätzlich der Veranlasser."

Eichenmüllers Fraktionskollege Erwin Sebald fragte nach, ob es möglich sei, einen Gehweg anzulegen, damit Kinder und Jugendliche nicht durch Autos gefährdet würden. Im Zufahrtsbereich gebe es einen Gehweg, so Frühbeißer. Außerdem immer wieder Bereiche, an dem man sicher queren könne. Wieder meldete sich Eichenmüller zu Wort. Ob das Landratsamt nicht eine Anordnung treffen könnte, dass eine Abbiegespur erforderlich ist. "Da könnte ich in die Glaskugel schauen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht", so Frühbeißer. Eichenmüller: "Das ist keine Spekulation, sondern eine Frage." Wieder Frühbeißer: "Es müsste eine konkrete Veranlassung da sein, damit das Landratsamt tätig wird."

Eichenmüller wollte außerdem wissen, ob die Kosten für die Abbiegespur die Stadt Pottenstein tragen müsste. "Das müsste geregelt werden, könnte aber passieren", so der Rathauschef. Reinhold Thiem (Bürgerunion) hinterfragte die Einbahnstraßenregelung. Dadurch müssten die Autofahrer teilweise bis fast zur Einfahrt zurückfahren. Laut Frühbeißer besteht die Gefahr, dass sich — wenn es eine andere Regelung gibt wie die vorgesehene — die Pkw, die nach oben wollen und die, die nach unten fahren, begegnen. "Ziel ist ein flüssiger Verkehrsfluss."

Josef Ringler (CWU-UWV) schlug vor, die Fußgänger, die vom Tal auf den Langen Berg laufen, über den Weg am Bauhof vorbei zu lenken. Laut Bürgermeister ist geplant, den vorhandenen Weg, die fußläufige Verbindung von Tal und Berg, als Erlebnisweg auszubauen. Er schloss mit den Worten: "Eine Geschwindigkeitsbeschränkung wäre schon wünschenswert und vielleicht nötig. Wir müssen konkrete Erfahrungen sammeln. Außerdem müssen wir die Zufahrt besser deutlich machen."

LUISADEGENHARDT