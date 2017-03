Rohre über Rohre: Blick in das Wasserwerk in Ranna

RANNA - Metallisch glänzende Rohre, blitzblanke Armaturen: Das Wasserwerk in Ranna beliefert Nürnberg, aber auch die Pegnitzer Ortschaften mit Trinkwasser. Hier sind Millionen unter der Erde vergraben: Zwölf Millionen Euro wurden in die neue Aufbereitungsanlage investiert, die seit Mai 2016 in Betrieb ist. So sieht sie aus.

Betriebsleiter Peter Ziegler führte durch die Aufbereitungsanlage, in deren unteren Etagen eine konstante Temperatur von maximal 10 Grad herrscht. Fotos: Brigitte Grüner, 9.9.2016, Ranna bei Auerbach © Brigitte Grüner



