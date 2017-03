Rollator in Auerbach geklaut

Polizei vermutet Täter unter den Faschingsnarren - vor 41 Minuten

AUERBACH - Am Faschingsdienstag, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr ist ein dunkelblauer Rollator vor einem Café in der Pfarrstraße geklaut worden.

Der beziehungsweise die Täter werden unter den Feiernden des Faschingstreibens im Bereich der Auerbacher Innenstadt vermutet. So wurde eine Gruppe Personen beobachtet, wie diese mit einem ähnlichen Gefährt einen Kasten Bier transportierten.

Die Polizeiinspektion Auerbach ermittelt wegen eines Vergehens des Diebstahls und gibt zu bedenken, dass es sich hierbei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt oder einen Scherz handeln kann. Zeugen werden gebeten die Polizeiinspektion Auerbach unter Telefon (09643)9204-0 zu kontaktieren.

