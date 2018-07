Rollen mit Tiefgang und die Wucht des Dialekts

Schauspielerin Melina Rost liebt ihren Beruf — Als Ophelia und Fräulein Liddy bei Faust-Festspielen - vor 54 Minuten

PEGNITZ - Melina Rost liebt Wörter und Sprache, eine korrekte Sprache. "In Übersetzungen kann jeder Satz schön sein", sagt die 42-jährige Schauspielerin und Moderatorin. Sie ist in zwei Stücken der diesjährigen Faust-Festspiele zu sehen. In "Hamlet" ist sie die Ophelia und in der Komödie "In der Hölle wird gescheuert" das Fräulein Liddy.

Bei den Faust-Festspielen ist Melina Rost (links) am kommenden Mittwoch als Ophelia in Shakespeares „Hamlet“ zusammen mit Uwe Vogel (rechts) zu sehen. © Ralf Münch



Sprache könne viel bewirken, beinhalte Liebe und viel Ausdruck, sagt Rost. "Und Dialekte sind toll." Das sei dann ein Text in einer anderen Sprache, habe eine ganz besondere Wucht. Aber freilich nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen des zugehörigen Schauspiels.

Schüchternheit abgelegt

Melina Rost wurde in Berlin geboren, hat dort Abitur und eine Schauspielausbildung gemacht – zusätzlich zum Germanistikstudium. "Ich wollte schon als Kind Moderatorin werden", erzählt sie. So sei sie gerne mit der Haarbürste in der Hand rumgestanden und habe erzählt. Auch beim Schultheater hat sie mitgespielt. Dabei hätten die meisten Leute gedacht, sie wäre ein schüchternes Mädchen.

Schon mit 16 Jahren hat Rost neben der Schule moderiert – einmal die Woche eine regionale Talkshow: Berlin lokal. Ihre erste Theaterrolle hatte Rost mit 17 Jahren. Ihre erste Reportage hat sie für "Frontal 21" gemacht. "Das war etwas über Kinderheime", sagt Rost. Die Kombination aus Rolle und Hintergrund hatte sie dabei gereizt. Seit einem Jahr moderiert sie bei Focus-online das Börsen-Update.

Es ist diese große Vielseitigkeit, der sie immer wieder begegnet und die sie an ihrem Beruf liebt. Börse und Hamlet – das sind halt einfach zwei grundverschiedene Sachen.

Sicher, es lief nicht immer alles gut. Aber sie konnte immer von den beiden Berufen leben. "Ich wollte aber nie kellnern, um überleben zu können", sagt Rost. Den Intendanten der Faust-Festspiele, Daniel Leistner, hat sie schon bei den Festspielen in Kronach im Jahr 2009 kennengelernt. Ein Kollege hatte ihr davon erzählt, sie hat sich dort beworben und Leistner hat sie genommen.

Und vergangenes Jahr hat er sie dann wie Schauspielkollegen Sven Schenke mit nach Pegnitz zu den Festspielen genommen. "Es ist schön, dass wir uns hier schon alle kennen", sagt Melina Rost begeistert. Alle wissen, was Leistner will. Deshalb brauche es für die Schauspieler auch nur kurze Probezeiten.

Ganzes Buch auswendig gelernt

Rost ist das ganze Jahr über gut ausgebucht, hat viel zu tun. Die Spielzeit in Pegnitz ist für sie mal etwas ganz anderes. Für das Lernen ihrer Rollen hat sie einen genauen Zeitplan. "Ich lerne strukturiert und szenenmäßig", sagt sie. Sie lerne konzentriert und ruhig. Probleme bereite ihr das nicht. "Ich habe schon in der Schule gerne Texte gelernt", erzählt sie. Einmal hat Rost sogar ein Französisch-Buch auswendig gelernt.

In Hamlet, das am kommenden Mittwoch auf dem Schlossberg Premiere hat, spielt die 42-Jährige nun Ophelia. "Das sind zwar nicht sehr viele Auftritte, aber von den Gefühlen her ist es die Rolle mit dem meisten Tiefgang", findet Rost. Die Figur mache eine krasse Entwicklung mit, die Atmosphäre sei sehr dicht und die Zuschauer seien mitten in der Handlung drin. "Hamlet sagt eigentlich jedem etwas", so Rost, "und in der Inszenierung von Leistner ist er nicht abschreckend, hat viele witzige kleine Passagen."

Melina Rost liebt Shakespeare. Und das obwohl Leistner den Hamlet ja umgeschrieben hat. "Man erkennt ihn in dem Stück trotzdem deutlich wieder", sagt sie. Sie findet es mutig von Leistner, dass er immer wieder große Stücke umschreibt. "Aber es ist dann stimmig", meint Rost.

FRAUKE ENGELBRECHT