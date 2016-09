Rollerfahrer bei Horlach gerammt und dann geflüchtet

Fahndung nach dunklem BMW mit ausländischem Kennzeichen bisher erfolglos - vor 15 Minuten

HORLACH - Obwohl er einen Rollerfahrer beim Abbiegen gerammt und zu Fall gebracht hat, setzte ein BMW-Fahrer am Montagabend nach kurzem Halt seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Am Montag gegen 17.25 Uhr war ein Rollerfahrer von Horlach in Richtung Stein unterwegs. Hinter diesem fuhr ein dunkler BMW mit ausländischem Kennzeichen. Der Rollerfahrer wollte kurz nach Horlach nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs setzte der BMW-Fahrer zum Überholen an und fuhr in den Roller. Hierbei stürzte der Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des Pkw stieg kurz aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem BMW blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise nimmt die Polizei in Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr