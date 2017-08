Rollstuhlfahrer haben meist freie Bahn

In Auerbach wird darauf geachtet, dass sich Behinderte möglichst problemlos bewegen können - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Stadt Auerbach und der Landkreis Amberg-Sulzbach sind bemüht, ihre öffentlichen Gebäude weitgehend barrierefrei zu gestalten. Aber das funktioniert nicht immer problemlos.

Das Bürgerhaus Auerbach: Der Aufzug durfte erst nach einigen Diskussionen mit dem Amt für Denkmalpflege in das Gebäude eingebaut werden. © Brigitte Grüner



Einige Gebäude sind in Auerbach schon für Rollstuhlfahrer geeignet: Beispielsweise die Helmut-Ott-Halle, alle Kindergärten, Banken, Arztpraxen und Betreuungseinrichtungen. "Ich bin in Gedanken alle durchgegangen", erklärt Bürgermeister Joachim Neuß. Das 2012 nach der Generalsanierung geweihte Bürgerhaus ist ebenfalls barrierefrei geworden, allerdings war der Umbau nicht ganz einfach, wie sich der Rathauschef erinnert: Laut bayerischem Baugesetzbuch muss ein Gebäude bei einer Sanierung barrierefrei gestaltet werden. Das Denkmalamt hat jedoch anfangs verboten, einen Aufzug in das historische Gebäude einzubauen.

"Verrückt, zwei bayerische Behörden haben gegensätzliche Forderungen gestellt", erinnert sich Neuß. Da das Denkmalamt die Bauarbeiten begleitet hat, hat es sich während der Maßnahme dann doch entschieden, die Erlaubnis für einen Aufzug zu erteilen. Als Grund nannte die Behörde den "würdevollen Umgang der Stadt mit dem Bürgerhaus".

Stufe soll verbaut werden

Für das Rathaus, das zurzeit grundlegend saniert wird, haben sich die Planer etwas Besonderes überlegt. Wegen diverser Probleme haben sie sich entschieden, am rückwärtigen Eingang des Rathauses einen Zugang für Rollstuhlfahrer zu schaffen. Eine der beiden dort vorhandenen Stufen soll verbaut werden.

Abschließend wird dort eine Klingel angebracht. So wird ein Rathausmitarbeiter informiert, der entsprechend helfen kann. Dieses Konzept ist laut Neuß mit der Regierung der Oberpfalz, die Fördermittel bereit stellt, und der Behindertenbeauftragten des Landkreises abgesprochen.

Auf Hilfe angewiesen sind vermutlich auch Behinderte, die in den Ortsteilen die Wahllokale aufsuchen. "Ich schätze, dass ein guter Teil der Lokale, die meist in Feuerwehrhäusern untergebracht werden, nicht barrierefrei ist. Aber die Wahlhelfer vor Ort helfen ebenfalls, wenn es nötig ist. Außerdem wird rege die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt", so Neuß. Das Hauptwahllokal in der Stadt sei in der Mittelschule untergebracht und entsprechend ohne Hindernisse erreichbar.

Beschilderung fehlt noch

Ebenfalls barrierefrei ist der Zugang zum Friedhof und es gibt mittlerweile einen breiteren Parkplatz. Damit ist die Vorsitzende des VdK Auerbach, Heidi Deinlein, zufrieden. Allerdings kritisiert sie, dass die entsprechende Beschilderung noch fehlt. Ohne den Hinweis auf einen Behindertenparkplatz stelle jeder sein Auto dort ab, meint sie.

"Ich verstehe aber, dass es mit dem Rathausumzug ein bisschen länger dauert. Trotzdem bleibe ich an dem Thema dran." Nachholbedarf sieht sie noch bei den Schulhäusern. Denn dort ist jeweils nur das Erdgeschoss erreichbar, ohne dass Barrieren überwunden werden müssen. Für die anderen Geschosse wären jedoch Treppenlifte oder gar Aufzüge nötig. "Man darf nicht wegschauen und Projekte nicht einschlafen lassen", sagt sie überzeugt.

Eingang wurde angepasst

Zufrieden ist sie mit der Kirchenverwaltung: Nach einem Gespräch im vergangenen Sommer sei der Eingang angepasst worden und ist jetzt leichter zugänglich. "Für die schwere Tür suchen wir aber noch nach einer Lösung", so Deinlein weiter.

Schlecht sieht es hingegen für Schüler der Berufsfachschule Sulzbach-Rosenberg aus. "Die Situation verbessert sich im Zuge der Einhäusigkeit und der Generalsanierung der Berufsschule", erklärt die Pressesprecherin des Landkreises Amberg-Sulzbach, Christine Hollederer auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Landratsamt ist barrierefrei

Das Landratsamt und seine Außenstelle in der Beethovenstraße seien barrierefrei. Beziehungsweise werde für das Gesundheitsamt Abhilfe geschaffen: Denn dieses soll in das Verwaltungsgebäude in der Adalbert-Stifter-Straße umziehen, das generalsaniert und barrierefrei umgestaltet wird, so Hollederer weiter: "Denn gerade ein Gesundheitsamt sollte ja barrierefrei und für Menschen mit Handicap problemlos erreichbar sein." Änderungen bahnen sich auch im denkmalgeschützten Kultur-Schloss Theuern an (wir berichteten). Schwerer zugänglich ist hingegen das Maffei-Gelände in Nitzlbuch, welches ebenfalls eine Liegenschaft des Landkreises ist.

Inklusion früher vernachlässigt

Vor allem dem Alter der Gebäude sei es geschuldet, dass es dort keinen Aufzug gibt. "Früher wurde das Thema Inklusion einfach vernachlässigt. Das gilt es jetzt aufzuholen", so die Pressesprecherin weiter. Vor allem dem Landrat Richard Reisinger sei das ein "Herzensanliegen".

Deshalb führt er regelmäßig Gespräche mit dem Inklusionsbündnis Amberg-Sulzbach. Auch Joachim Neuß pflegt einen "sehr guten kooperativen Kontakt" zum VdK Auerbach. "Wir klären Anliegen oft auf dem kurzen Dienstweg", sagt er zufrieden. Heidi Deinlein stimmt dem zu: "Die Kommunikation mit der Stadt ist gut. Auerbach schläft nicht."

KERSTIN GOETZKE