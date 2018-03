Rotaract Auerbach feiert seine Gründung

NITZLBUCH/AUERBACH - Schon seit ein paar Monaten engagiert sich Rotaract Auerbach mit Aktionen wie dem Sammeln von Plastikdeckeln für den guten Zweck. Nun wurde die bereits am 28. Oktober 2017 erfolgte Gründung in der Kulturhalle des Bergbaumuseums Maffeischächte offiziell gefeiert.

Mit der Übergabe der Urkunde von Ernst Sieber (li.) an Präsidentin Diana Abele (4.v.li.) wurde die Gründung von Rotaract Auerbach besiegelt. Ute Danzer (2.v.r.) überreichte das rotarische Rad als Holzmodell. Einzige Auerbacherin im noch jungen Club ist aktuell Sophia Wenge (2.v.li.); das Gros kommt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. © Brigitte Grüner



Gegen 21.30 Uhr wurde es offiziell: Nach Sektempfang, Begrüßung und Galabuffet sorgte der Past-Präsident des Rotary Clubs Auerbach, Ernst Sieber, für den Höhepunkt des Abends. Unter Beifall überreichte er die Gründungsurkunde an Präsidentin Diana Abele. Sieber übernahm diese Aufgabe, da die Initiative während seiner Präsidentschaft begonnen und weil der örtliche Rotary Club die Patenschaft für die neue Gruppe übernommen hatte.

Geladen waren auch Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) und der stellvertretende Landrat Martin Weiß (FW). Letzterer hatte die Rotaract-Mitglieder schon am Nachmittag in seinem Getränkegroßhandel kennengelernt, als diese fleißig Deckel von Getränkeflaschen abschraubten. Für 500 Plastikdeckel kann nun mit Unterstützung einer Stiftung eine Polio-Impfung finanziert werden, berichtete die Rotaract-Präsidentin später. Innerhalb weniger Monate haben die Mitglieder der jungen Gruppe schon 70 000 Deckel gesammelt und damit vielen Kindern diese lebenswichtige Impfung ermöglicht.

Rotaract Auerbach hat aktuell 14 Mitglieder zwischen 18 und 30 Jahren, davon sind vier junge Männer und zehn Frauen. Die Mehrheit kommt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Einzige Auerbacherin ist Sophia Wenge. "Wir sind eine kleine, schnell wachsende Gruppe und wollen unsere Freizeit sinnvoller gestalten." Mit dieser Aussage von Abele im März 2017 begannen die Bemühungen, eine Rotaract-Gruppe zu gründen, erinnerte sich Ernst Sieber.

Die Gruppe sei schnell bereit gewesen, in der rotarischen Familie mitzuwirken. Sieber sprach von einem "Kampf um den Namen Auerbach", da anfangs noch unklar war, wie die neue Rotaract-Gruppe heißen werde. Er überreichte zur Gründungsurkunde einen Scheck des Patenvereins über 500 Euro zur Anschubfinanzierung. Ute Danzer von Rotary Auerbach übergab eine Holzvariante des "Rotarischen Rades".

Distriktpräsidentin Diana Godoy betonte, dass die rotarischen Werte Strahlkraft in die Welt hinaus hätten. Die Rotaract-Mitglieder seien die Führungskräfte der Zukunft und positive Vorbilder in der Gesellschaft. Ulrike Lampichler, die Rotaract-Beauftragte des Distrikts, wünschte dem jungen Club weiteres Wachstum, auch außerhalb des Freundeskreises. 1994 ist der damalige Pegnitzer Dekan Christian Schmidt dem Rotary Club Auerbach beigetreten. Als amtierender Präsident des Clubs Nürnberg-Kaiserburg sagte er eine Überweisung von 500 Euro an die neue Gruppe zu.

Sieber wird Ehrenmitglied

Eine Überraschung hatte Abele für Sieber parat, der von Anfang an die Kontaktperson gewesen sei. Die Präsidentin ernannte den überraschten und sichtlich erfreuten Sieber zum ersten Ehrenmitglied von Rotaract Auerbach. Denn: "Ohne ihn wären wir heute nicht hier."

Rund 40 Vertreter von zehn Rotaract-Gruppen des Distrikts 1880 aus Bayern und Sachsen trafen sich am Samstag zur Distriktkonferenz. Einige Rotaract-Mitglieder waren bereits am Freitag angereist und trafen sich in der V2-Lounge zum Kennenlernen.

