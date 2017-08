Rowdys stießen an Kreuzwegstationen Aufsätze von Sockeln

NEUHAUS/PEGNITZ - Wieder einmal sind, wie bereits im Jahr 2013, Stationen des Neuhauser Kreuzweges oberhalb des Kindergartens das Ziel von Vandalen geworden.

Unbekannte Rowdys haben in Neuhaus ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. © Klaus Möller



Dabei beschädigten die Täter die Stationen XII und XIV. Bei beiden Stationen stießen die Übeltäter den Aufsatz vom Sockel. Zum Glück werden zurzeit alle Bildtafeln der Kreuzwegstationen restauriert, sodass diese verschont blieben.

Der Tatzeitpunkt ist noch nicht genau bestimmbar. Vermutlich passierte dies am Mittwoch oder Donnerstag der vergangenen Woche. Am Freitag wurden die Beschädigungen gemeldet, die es am Mittwochmorgen noch nicht gab. Kirchenpfleger Bernard Kulacz von der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul hat bei der Polizeiinspektion Hersbruck eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die Polizei fragt nun, ob jemand im Zusammenhang mit der Tat relevante Feststellungen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Einen religiösen Hintergrund schließt Kulacz aus. Er vermutet, dass sich Täter wie im Fall vor vier Jahren auf recht unrühmliche Art ihr Mütchen kühlen wollten. Zum Glück lassen sich beide Stationen ohne zu großen Aufwand reparieren.

