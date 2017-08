Rückbesinnung auf weibliche Gefühlswelt als Ratgeber

Pegnitzer Autorin Miriam Glenk hat das Buch "Ich gefühle mich" veröffentlicht — Frauen sollen Mut zur Empathie haben und Ratschläge geben - vor 51 Minuten

PEGNITZ - Frauen sind immer die schlechteren Männer und werden es auch immer bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass sich Frauen wieder trauen, zu fühlen. Das ist die Botschaft, die Miriam Glenk aus Pegnitz allen Frauen senden möchte. Deshalb hat die 34-Jährige jetzt ihr erstes Buch veröffentlicht.

Die Pegnitzerin Miriam Glenk hat ihr erstes Buch veröffentlicht: „Ich gefühle mich“. Dieses Werk hat vor allem das Ziel, Frauen Mut zu machen, Gefühle zuzulassen. © Sonny Adam



Miriam Glenk ist nicht nur Frau, sie ist auch Mutter, Yogini, Liebende, Geliebte, Fühlende, Schwester, Tochter, Schülerin, Lehrerin, Weise, Wagemutige, Stolpernde, Fliegende und zudem Inhaberin und Gründerin des "Raum für Dich", dem Zentrum für Entwicklung, Bewegung und Entspannung in Pegnitz. Jetzt hat die 34-Jährige ihr erstes Buch veröffentlicht. Es hat nur ein Ziel: Frauen zu ermutigen, Gefühle zuzulassen. Aus diesem Grund heißt Miriam Glenks Buch auch "Ich gefühle mich". "Ich habe mich selbst erforscht. Frauen gehen anders mit Gefühlen um als Männer", sagt Miriam Glenk.

Texte als Hilfe

Entstanden ist das Buch eigentlich aus einer persönlichen Freundschaft. Miriam Glenk hat eine Freundin, die fast zeitgleich wie Miriam Glenk ein Kind bekommen hat. "Aber das Kind meiner Freundin ist schwer krank. Ich habe meiner Freundin dann jeden Tag Texte geschickt und wollte ihr helfen", erzählt Miriam Glenk. Die persönlichen Texte wurden zu einer Art Auftrag. Und aus diesen Botschaften ist dann eine CD mit zwölf Themen entstanden. "Ich habe diese zwölf Meditationen aufgenommen, wollte ein kleines Booklet dazuschreiben. Aber es ist dann letztlich ein Buch geworden", erzählt Glenk. Die Pegnitzerin hat ihr Erstlingswerk im Eigenverlag herausgegeben. "Ich wollte sicherstellen, dass an dem Buch nichts verändert wird und ich wollte es selbst gestalten", erklärt Miriam Glenk. Inzwischen hat sie bereits die ersten hundert Exemplare verkauft.

Das große Ziel, das Miriam Glenk mit ihrem Werk verfolgt, ist, den Frauen wieder Mut zu machen, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu leben, zu Gefühlen zu stehen. "Wenn wir den Kontakt zu Gefühlen nicht zulassen, leben wir nur aus dem Kopf. Und dann sind wir mechanische Wesen", erklärt Glenk.

Persönlich glaubt die "Körpertherapeutin" nicht daran, dass Gefühle in der heutigen Zeit keinen Platz haben. "Die größte Kraft an uns Frauen ist doch unsere Empathie. Wenn wir die verlieren, sind wir nur eine Kopie des Männlichen — und wir sind immer die schlechteren Männer", sagt Miriam Glenk.

Zielgruppe: Frauen über 35

Miriam Glenk spricht mit ihrem Werk "Ich gefühle mich" gezielt Frauen über 35 an. Ein Problem, auch lebenserfahreneren Frauen Ratschläge zu geben, hat Glenk nicht. "Ich bin einfach lebendig verbunden mit meinen Gefühlen", erklärt Glenk und betont, dass sie diese Verbundenheit weitergeben möchte. An Frauen aller Altersgruppen.

Übrigens wird das erste Buch, das als "Book on demand" erhältlich ist, nicht ihr letztes sein. Die Pegnitzerin hat schon eine neue Buch-Idee. Doch um welches Thema sich dieses neue Werk dreht, ist für die Autorin noch ein Geheimnis, das im Inneren reifen muss.

Als Kostprobe nachstehend eine Weisheit aus Miriam Glenks Buch: "Wenn ich fühle, was in mir steckt, kann ich fühlen, was in dir steckt. Wenn ich fühle, was in dir steckt, kann ich dich bestärken bis du fühlst, was in dir steckt. Wenn du fühlst, was in dir steckt, kannst du bei einem anderen Menschen fühlen, was in ihm steckt bis eben auch er beginnt, sich zu fühlen."

