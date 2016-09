Rudi Neukam aus Plech hat in jedem Verein mitgemischt

PLECH - Mehrere Urkunden – zum Teil gerahmt – eine Medaille, diverse Zeitungsartikel und noch mehr Bilder – der Plecher Rudi Neukam hat alles feinsäuberlich aufgehoben. Der 79-Jährige ist ein typisches Plecher Original, in so ziemlich allen örtlichen Vereinen aktiv. Am wichtigsten aber ist ihm der Sportverein, der SV Plech, die Fußballsparte. In unserem Jubilämus-ABC widmen wir uns unter dem Buchstaben R nicht nur ihm, sondern auch dem Rathaus.

Neben einer Medaille, diversen Zeitungsartikeln und Bildern hat Rudi Neukam auch diese zwei Urkunden aufgehoben. Der 79-Jährige drückt immer noch den Fußballern des SV Plech die Daumen. © Ralf Münch



Eigentlich ist Neukam in Fürth geboren, gelernter Schmied, war bei der Bundeswehr, hat in Traunstein seine Frau Henriette kennengelernt und hat schließlich über 40 Jahre als Kraftfahrer gearbeitet, davon die meiste Zeit im Fernverkehr. „Ich habe Lebensmittel gefahren. Nach Frankreich, Belgien, Luxemburg und nach Ost-Berlin damals“, listet er auf. Gut 7,5 Millionen Kilometer waren es. Daneben war er 27 Jahre als Löschmeister bei der Feuerwehr und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins – hat in dieser Funktion das Ferienprogramm initiiert. Er war beim Heimat- und Gesangverein Mitglied. Zu seinem 70. haben ihm die Sangesbrüder ein Ständchen gesungen. „Ich habe in jedem Verein mitgemischt“, sagt er schmunzelnd.

1961 kam Neukam berufsbedingt mit seiner Familie nach Plech. Zuvor hatte er in Kasendorf Fußball gespielt, jetzt eben in Plech. Er war Abwehrspieler in der ersten Mannschaft, später auch ihr Spielleiter. Unter ihm gelang der Mannschaft erstmals der Aufstieg in die Kreisliga B. „Das war schon was“, ist er heute noch stolz.

Fußball war immer sein Leben. Elf Jahre war er Abwehrspieler, sieben Jahre in der Reserve und noch mal sieben Jahre bei den Senioren eingesetzt. Genauso lange war er Platzkassier, fünf Jahre Platzwart und ganz wichtig für ihn: über 30 Jahre Jugendleiter.

Der Nachwuchs hat Neukam immer am Herzen gelegen. Für ihn hat er alles gemacht. Auch seine beiden Söhne waren aktive Spieler. In seiner Zeit als Trainer ist er sogar in die Außenorte gefahren und hat seine Spieler abgeholt. „So wusste ich, dass sie zum Training und zu den Spielen kommen“, sagt er. Früher war eben alles anders, stellt er fest. Bis vor zwei Jahren war Neukam noch Ehrenamtsbeauftragter des SV Plech. Und auch heute noch fährt er bei Spielen der ersten Mannschaft mit – zum Anfeuern. Und wie stellt sie sich an? „Naja“, sagt der 79-Jährige diplomatisch, „momentan hat sie drei Kranke und dadurch einen Tiefpunkt.“

Einer der Spieler der „Ersten“ ist noch aus der C-Jugend, die Neukam bis vor drei Jahren trainiert hat. Er hat ein gutes Verhältnis zu seinen ehemaligen Spielern. Er kennt sie alle noch und sie ihn. Und er ist stolz auf seinen Verein, auch heute noch. Er hat viel für den SV gemacht. Auch beim Bau des Sportheims war er dabei.

Es ist das Gesellschaftliche und das soziale Miteinander beim Verein, beim Fußball, das Neukam wichtig ist. „Wir haben einen guten Nachwuchs“, hat er festgestellt. Und sie achten ihn alle noch. Auch darauf ist er stolz.

