Ruhestätte in Pegnitz ist ein Gourmet-Reh-staurant

Neuer Friedhof: Tummelplatz für Wildtiere — Gräber kahl gefressen — Schaschlik-Stäbe schützen Grabblumen - vor 59 Minuten

PEGNITZ - Für gehörigen Unmut, Unruhe und Ärger unter den zahlreichen Grabbesitzern am Neuen Friedhof sorgen offenbar mehrere Rehe, die sich am Grabschmuck mal so richtig satt gefressen haben. Gesehen wurden die Wildtiere aus dem angrenzenden Wald an der Winterleite bisher allerdings von den allerwenigsten Trauernden.

Spitze Schaschlik-Stäbe sollen die Blumenpracht auf mehreren Gräbern schützen. © Frank Heidler



Für Unruhe auf dem heimischen Gottesacker an der Alten Poststraße sorgen offenbar Tiere, die üblicherweise nicht gerade für ihre Redseligkeit bekannt sind: höchstwahrscheinlich Rehe. Mit ihren Hinterlassenschaften – oder besser: mit dem was sie im Schutz der Dunkelheit verzehren – müssen sich nun Grabeigner und städtische Friedhofsverwaltung herumschlagen.

Schon etliche Einheimische haben inzwischen eigene Erfahrungen mit den Blumenräubern am Friedhof. Die Rosenhoferin Lydia Nega: "Ich habe den Eindruck, dass nur bestimmte Grabreihen betroffen sind." Grabpflanzen wie Stiefmütterchen oder Bellies seien "richtig gehend herausgezogen worden". Renate Winter fast empört: "Sogar die Tulpen wurden aus den Vasen gezogen."

Um Primeln oder Narzissen haben die hungrigen Vierbeiner aber meist einen großen Bogen gemacht.

An beiden Haupteingängen des Friedhofs warnen inzwischen von der Stadt sauber laminierte Schilder "Bitte Tor und Tür schließen". Ohne allerdings den genauen Grund dieser städtischen Anordnung für die Friedhofsbesucher zu nennen.

Begehrte Tulpen

Zu den Reh-Opfern gehört auch das Grab des Pegnitzers Robert Pittroff. Für ihn gibt es keinen Zweifel, dass "ein Loch im Zaun" an der neuen Reh-Invasion Schuld ist. "Die müssen von da oben gekommen sein", deutet er hangaufwärts in Richtung Friedhofsbegrenzung am Waldrand der Winterleite. Er habe sich "schon gewundert", wer die Köpfe seines Tulpenstraußes abgefressen hat. Pittroffs einziger Trost: "Ich habe im Moment noch nichts angepflanzt."

Eine weitere Friedhofsbesucherin hat nur wenig Zeit für den Plausch mit dem NN-Journalisten. Die Seniorin war "seit drei Tagen" nicht mehr am Friedhof, hat von den Reh-Gerüchten gehört und will jetzt an einem Grab nach dem Rechten sehen. "Ich hoffe, die Stiefmütterle sind noch da."

Böse Überraschung auch für eine Trauernde: Nur drei Tage nach der Beerdigung am neuen Friedhof waren sämtliche Grabbuketts fast vollständig weg geknabbert.

Grabbesitzer Werner Mildner beim Nachpflanzen von grüner Hebe auf seinem Familiengrab am Neuen Friedhof in Pegnitz. © Frank Heidler



Blaue und gelbe Stiefmütterchen mussten auch am Grab von Hildegard Haupt dran glauben. "Wir haben auch Spuren in unserem Grab", ist sie sich mit ihrem Ehemann sicher. Als ihre eigene Schwester am Friedhofsparkplatz von den ruchlosen Reh-Gourmets hörte, verzichtete sie gleich ganz darauf, die mitgebrachte Sommerbepflanzung im Wert von 38 Euro aus dem Auto auszuladen. "Das ist einfach zu teuer", sagt Hildegard Haupt erklärend.

Von einer Reh-Plage am Friedhof hat der Pegnitzer Stadtjäger und Revier-Mitinhaber Hans-Jürgen Groß bislang noch nichts gehört. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ein Loch im Zaun oder offene Türen. Für den erfahrenen Waidmann ist nur eines klar: "Jagen ist auf dem Friedhof verboten." Denn das Geballere wäre eine Störung der Totenruhe.

"Bis jetzt haben wir Glück gehabt", so der Gärtner Willi Vizethum (Blumen Hoffmann). Bisher blieben die von ihm betreuten Gräber verschont. Einer seiner Mitbewerber beim Friedhofsgärtnern musste dagegen schon nachpflanzen — auf eigene Kosten. Ordentlich in den Geldbeutel greifen musste auch der Pegnitzer Stadtrat und Grabbesitzer Werner Mildner.

An einem sonnigen Vormittag versorgt er zusammen mit seiner Ehefrau Viola das nahe dem nördlichen Friedhofseingang ("dem mit der kaputten Tür") gelegene Familiengrab. Mitgebracht hat er nicht nur einen 20-Liter-Sack Pflanzerde, sondern auch sechs Hebe, also grüne Gewächse. Diese Pflanze — Stückpreis 2,99 Euro — ist eigentlich winterhart. Werner Mildner. "Ich dachte mir, da geht doch keiner her und zupft die raus."

Erst von den NN erfuhr er von den gefräßigen Rehen. Mildner gehört aber zu den ganz wenigen, die die Phantom-Rehe gesehen haben. Als Grundschulkind, vor einem halben Jahrhundert. "Wir haben den Zaun aufgeknüpft, um die Rehe am Friedhof wieder rauszulassen." Der nachfolgende Ärger für ihn war erheblich.

"Kein freier Zugang"

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab erklärte auf NN-Anfrage: "Die Friedhofsverwaltung hat zusammen mit dem Bauhof bereits vor dem Winter und auch immer wieder danach den Zaun um den Friedhof geprüft." Diese Vorsichtsmaßnahmen würden jedes Jahr durchgeführt, um zu vermeiden, dass Rehe oder andere Tiere in den Friedhof gelangen. Der Friedhof ist eingezäunt und hat keinen freien beziehungsweise nicht eingefriedeten Zugang."

Immer noch ein Loch im Zaun am höchsten Punkt der Winterleite. © Frank Heidler



Damit meinte Raab wohl den durch einen umgestürzten Baum zerstörten und zwischenzeitlich geflickten Zaunabschnitt an der Winterleite. So auch die städtische Auskunft an Beschwerdeführer unter den Bürgern. Das war Loch Nummer eins.

Am Tag nach der Bürgermeister-Antwort auf die NN-Anfrage ergab ein Presse-Spaziergang am Zaun entlang: Loch Nummer 2. Am höchsten Punkt der Winterleite. Ächz. Eine Lücke von zwei Metern.

Da bleiben vorerst nur Hausmittel gegen Rehe wie spitze Schaschlik-Stäbe zwischen Grabblumen. Oder als (verbotener?) Geheimtipp: Chilipulver und Haarspray auf der Blütenpracht.

FRANK HEIDLER