Trotz nasskaltem Wetter mit Nieselregen kamen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags erstaunlich viele Schaulustige um die Lichterprozession nach der „Ewigen Anbetung“ in Gößweinstein mitzuerleben. Ein Besuchermagnet wie in Pottenstein oder Nankendorf ist das „Gößweinsteiner Lichterfest“ aber noch noch nicht. Rund 2000 Menschen, inklusive der Gläubigen die sich an der Prozession beteiligten, waren aber dennoch gekommen. © Thomas Weichert

