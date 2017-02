Rund um Auerbach entstehen Motto-Wagen für Faschingszug

AUERBACH - Vereine und Gewerbetreibende, Faschingsgesellschaften, politische Gruppierungen und Musikkapellen werden am 28. Februar durch Auerbach ziehen. Und mittendrin ist wieder der Stadtrat, der schon als Orchester, als Blaumann-Gruppe oder als Seilschaft am Gaudiwurm teilnahm. Was werden sich die Mitglieder wohl diesmal ausgedacht haben? Gehen Sie etwa mit Blick auf das künftige Rathaus als goldene Löwen?

Weihnachtlich geschmückt wurde der Wagen der Leningrad Cowboys für den Faschingsumzug. Die Konfettikanone darf trotz Lichterketten und Christbaumschmuck natürlich nicht fehlen. © Brigitte Grüner



Die Themen der Wagen und Fußgruppen sind meist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Teilnehmer wollen die Zuschauer am Straßenrand mit ihrem Motto nicht nur bespaßen, sondern auch überraschen. "Die richtige Idee zu haben ist das schwierigste", drückt es Stefan Höller von den "Leningrad Cowboys" aus. Die Umsetzung des Themas müsse aber auch finanzierbar sein. Und es soll ein Event für die ganze Familie sein, denn die Kinder und Frauen der Stammtischgruppe werden auf dem Wagen fahren, da die Männer anderweitig eingesetzt sind. Organisator Andreas Götz hat die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass aus Sicherheitsgründen neben jedem Rad eine Begleitperson laufen muss.

In einer Maschinenhalle in Ortlesbrunn arbeiten KLJB und Feuerwehr Gunzendorf an einem gemeinsamen Wagen. Das Motto wurde schnell gefunden und bei einer Sitzung ausgearbeitet. © Brigitte Grüner



Auf ihre Idee kamen die "Leningrad Cowboys" bei einer Winterwanderung nach Steinamwasser zum Gans-essen. Seit Anfang Februar wird samstags in einer Halle von Reinhard Friedl am Gottvaterberg am Wagen gebaut. "Die Grundausstattung mit Aufbau und Dach haben wir hier eingelagert", erklärt Gerhard Raß. Die Weihnachtsbäume und das Tannengrün, die den Wagen schmücken, waren im Januar auch günstig zu bekommen. Beim jüngsten Arbeitsdienst war schon die Konfettikanone montiert und die Nebelmaschine stand zur Montage bereit.

Seit Mitte der Woche sind die Gunzendorfer Vereine am werkeln: Die KLJB und die Feuerwehr bauen ihren Faschingswagen in der Maschinenhalle von Josef Lehner in Ortlesbrunn auf. Die beiden Vereine sind von Anfang an beim Auerbacher Gaudiwurm dabei, erzählt Hubert Götz. Anfangs hatten sie getrennte Wagen. Doch schon zum dritten Mal machen die beiden Gruppen "gemeinsame Sache". Entsprechend groß ist der Wagen dimensioniert, denn es werden rund 30 Leute dabei sein. Ein Teil ist auf dem Wagen, Andere laufen dahinter.

Die beiden Gruppen treffen sich normalerweise rechtzeitig zum Gedankenaustausch und sammeln und bewerten die Ideen für ein Faschingsthema. In diesem Jahr ging ein Vorschlag schon per Handy herum, und es musste – da die Mehrheit einverstanden war – nur noch überlegt werden, wie das Motto am besten umgesetzt werden kann.

Wer hilft, fährt mit

Einige Dinge haben sich die Gunzendorfer Vereine ausgeliehen. Andere, wie einen Baucontainer, dürfen sie sogar behalten. Während die Männer den Wagen samt Aufbau montierten, waren die Mädels der KLJB im Feuerwehrhaus damit beschäftigt, die Dekoration zu basteln und die zum Thema passenden Sprüche auf große Kartons zu schreiben. "Wer mithilft, darf am Dienstag mit auf den Wagen", sagt Hubert Götz und freut sich über viele helfende Hände.

Insgesamt werden am Faschingsdienstag 39 teilnehmende Gruppen Stimmung und gute Laune in die Innenstadt bringen. Dazu gehören die Faschingsgesellschaften aus Auerbach, Eschenbach, Kirchen-thumbach, Michelfeld, Pegnitz und Pressath mit ihren Garden und Prinzenpaaren. Drei gewerbliche Teilnehmer, 13 Vereine oder Sparten und zwei politische Gruppen haben sich angemeldet. Einige Teilnehmer kommen mit mehreren Fußgruppen und Wagen.

Zwei Musikkapellen

Die Marsch- und Stimmungsmusik kommt von der Stadtkapelle Eschenbach und der faschingsgestählten Knabenkapelle Auerbach, die tags zuvor noch beim Rosenmontagsumzug in Köln aufspielen wird. Aufstellung ist ab 12 Uhr im Bereich Untere Vorstadt und Marienstraße. Pünktlich um 13.30 Uhr macht sich der Gaudiwurm auf den Weg zum Unteren Markt, von dort über Pfarrstraße und Alleestraße zur Stromer-Straße und dann zum Marktplatz oder wieder zurück. Bis zur Dämmerung herrscht buntes und lustiges Treiben am Marktplatz und in der Innenstadt. Die Knabenkapelle wird dabei für Stimmung sorgen.

