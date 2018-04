Rundtouren zu den Osterbrunnen in der Region

POTTENSTEIN - Ab Ostersamstag sind mehr als 400 Osterbrunnen in über 200 Orten der Fränkischen Schweiz geschmückt. Seit Jahren bieten Reiseunternehmen Busfahrten von weit her in die Fränkische Schweiz an.

Der Osterbrunnen in Pottenstein. © Luisa Degenhardt



Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz hat deshalb drei Osterbrunnen-Rundtouren auf die Internetseite gestellt. "Der Trend geht dahin", heißt es dort, "auf vorgegebenen Routen die Brunnen zu besichtigen."

Die erste Rundfahrt, früher bekannt als "Drei-Täler-Tour", führt durch das untere Wiesenttal mit den bekannten 18 Brunnen im Gemeindebereich von Ebermannstadt, dann durchs Trubachtal nach Egloffstein (vier Brunnen), über Obertrubach weiter nach Pottenstein und Gößweinstein, wo der Brunnen neben der Basilika aufgebaut wurde. Insgesamt ist die Strecke rund 60 Kilometer lang mit einer Fahrzeit von rund zwei Stunden.

Die zweite Tour führt im Kreis um Bieberbach herum, dem einzigen Osterbrunnen-Ort in der Region, der innerhalb vier Wochen von bis zu 30 000 Menschen besucht wird. Der Grund: Der laut Guinness-Buch der Rekorde größte Osterbrunnen der Welt mit 11 000 handbemalten Eierschalen, die alle am Brunnen verbaut sind.

Die dritte Tour führt entlang der Burgenstraße im nördlichen Bereich der Region, nach Waischenfeld (zwei Brunnen), Breitenlesau, Aufseß (der älteste im Ortsteil Haag), Heiligenstadt , Unterleinleiter. Dazu kommen noch die wegen der Lage hübschen Brunnen in Muggendorf, Streitberg und Oberailsfeld.

Der ursprüngliche Gedanke weshalb man die Brunnen schmückte, der Schutz des Trinkwassers, bekommt gerade jetzt, in Zeiten von Plastikteilen im Trinkwasser eine neue zentrale Bedeutung, so die Pressemitteilung der Tourismuszentrale. Etwas ganz Besonderes haben sich die Mitarbeiter der Tourist-Info der Stadt Pottenstein ausgedacht. Dort wurde ein gesondertes Faltblatt aufgelegt.

Stationen sind aufgelistet

Es werden acht Osterbrunnen-Rundfahrten vorgestellt, mit jeweils einem anderen Ausgangspunkt – beispielsweise Nürnberg, Bayreuth, Bamberg oder Kulmbach. Die einzelnen Runden sind nicht näher beschrieben, lediglich die Stationen, wo Osterbrunnen zu finden sind aufgelistet. Natürlich auch die Länge der jeweiligen Touren.

Auf den ersten Blick eine Darstellung von Ostertouren wie viele andere. Doch weit gefehlt: Tourismuschef Thomas Bernard, der selbst regelmäßig am Steuer eines Busses sitzt, kennt seine Kollegen. "Die Fahrer sind froh, wenn sie gute Anregungen für die Touren bekommen. Noch besser ist es, wenn diese mundgerecht serviert werden."

Das ist eine doppeldeutige Aussage. Sie verweist nicht nur auf Bequemlichkeit, sondern auch auf die Tatsache, dass Busfahrer oft daran gemessen werden, ob sie gute und billige Gaststätten für die Passagiere kennen. Hier hakt das Faltblatt ein: "Es ist so konzipiert", erläutert Bernard, "dass die Busse, egal von woher sie kommen, zur Mittagszeit in Pottenstein sind." Dort gibt es dann genügend Angebote, um die Touristen satt zu machen.

Ein ähnliches Faltblatt haben die Pottensteiner auch für Reisegruppen und Motorradfahrer zusammengestellt – wo mehr die Besonderheiten der Region aufgelistet sind. In der Mittagszeit landet man aber auch bei diesen Rundtouren in einem Pottensteiner Gasthaus.

