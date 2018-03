Rundum zufrieden: Pegnitzer Firmen loben Standort

PEGNITZ - Etwas über 70 Prozent der oberfränkischen Firmen sind mit ihrem Standort zufrieden. Das hat eine Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW) herausgefunden. Die Nordbayerischen Nachrichten fragten bei Unternehmen in ihrem Verbreitungsgebiet nach, wie es vor Ort ausschaut.

Der Bahnhof sei ein wichtiger Pluspunkt für Firmen in Pegnitz, erklären die befragten oberfränkischen Unternehmen. Insgesamt sind sie sehr zufrieden mit ihrem Standort. © Ralf Münch



Die befragten lokalen Firmen sind sogar zu 100 Prozent mit dem Standort Pegnitz zufrieden. Und auch die Lebensqualität hier schätzen die Unternehmen sehr. Die Region biete viele Vorteile, welche die Firmen loben. Unter anderem bestehe ein gutes Netzwerk zu Behörden, Institutionen und anderen Firmen, berichtet Alexandra Leiner, Sprecherin des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB.

Die VBW-Studie gibt für diesen Bereich die Gesamtnote 2,3 an. "Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter", findet Bert Pennekamp von Baier und Köppel wichtig. Das Unternehmen für Zentralschmierungen hat seinen Stammsitz seit den 1950er Jahren in Pegnitz. Oberfrankenweit bewertet die VBW die Verfügbarkeit des qualifizierten Nachwuchses mit der Note 3,9.

Für die Mitarbeiter und Familien biete Oberfranken viel, so der Pressesprecher: Er lobt die gute Infrastruktur mit Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und die gute medizinische Versorgung samt Krankenhaus. "Darüber hinaus locken eine intakte Umgebung sowie günstige Lebenshaltungskosten." Und auch die Nähe zu Nürnberg und Bayreuth steigere die Attraktivität des Standorts.

Die Nähe zum Hauptsitz in Auerbach und zu weiteren Standorten in Unterfranken und der Tschechischen Republik sei für ZF Bayreuth von Vorteil, erläutert der Leiter des Geschäftsfelds Elektronische Systeme, Harald Deiss, weil diese verkehrstechnisch gut erreichbar seien. Hinzu komme das gute Potential an Fachkräften, die Nähe zur Universität und die "allgemein hohe Lebensqualität".

Als "logistische Lebensader" bezeichnet Bert Pennekamp die Autobahn 9. Die Metropolregion Nürnberg samt Flughafen sei schnell erreichbar und auch die Zuganbindung funktioniere. "Nach nur 35 Minuten ist man am Hauptbahnhof Nürnberg." Dem schließt sich Leiner an: KSB liegt neben dem Pegnitzer Bahnhof.

Deiss hingegen meint, dass ein "attraktiverer Personennahverkehr" mit Verbindungen in die nächsten Regionalzentren wie Nürnberg, Bamberg oder Hof fehle. Generell sei für sein Unternehmen aber nicht der Standort wichtig, sondern dass genügend qualifizierte Mitarbeiter vorhanden seien und sich ein agiles und innovatives Umfeld vorfinde. Auch die Nähe zu Hochschulen und jungen Firmen sei für ZF wichtiger als die Region per se.

Schwachstelle Internet

Trotz all des Lobes fallen den Unternehmenssprechern auf Nachfrage auch Kritikpunkte ein, vor allem, was das schnelle Internet angeht, sind sie sich einig. Denn ein schnelles und leistungsfähiges Internet sei wichtig, "um unsere Position im globalen Wettbewerb zu sichern", ist Deiss überzeugt. "Bei der IT-Infrastruktur noch gibt es noch Verbesserungspotential", bestätigt Leiner. Und von Beka heißt es: "Großer Nachholbedarf steckt in der Versorgung mit schnellem Internet." Für die Vernetzung der Werke in der Region und weltweit sei ein leistungsfähiger Breitbandausbau vor Ort unverzichtbar.

Außerdem fehle ein Hotel in Pegnitz. Nicht nur für KSB, sondern auch für andere Firmen, meint Leiner. Dieses solle internationalen Standards genügen, ergänzt Pennekamp. Nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeiter müsste sich laut Klaus Liebig, Geschäftsführer von vfm Versicherungs- und Finanzmanagement, noch mehr tun: Beispielsweise fehlten "Portallösungen für attraktive Wohnungs- und Grundstücksangebote". Ebenso wie für Stellenangebote, weil mögliche neue Mitarbeiter bei seiner Firma Arbeitsplätze für ihre Lebenspartner nachfragten.

Doch trotz der Kritik und offenen Wünsche, sind die Firmen zufrieden mit ihrem Standort in Oberfranken: Ihre Rückmeldungen reichen von "zufriedenstellend" (Baier und Köppel) über "wirklich zufrieden" (vfm) bis "sehr zufrieden" (ZF und KSB).

Seit 2013 gibt es die Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW) zur Standortqualität. Dafür sind zuletzt 150 Unternehmen in Oberfranken und etwa 1000 in ganz Bayern befragt worden. "73,4 Prozent der hier ansässigen Unternehmen würden sich unserer Befragung nach wieder in Oberfranken ansiedeln", resümiert VBW-Geschäftsführer Bertram Brossardt. "Die Standortloyalität der oberfränkischen Unternehmen bleibt auf einem konstant hohen Niveau."

86,4 Prozent der Unternehmen würden sich von der Politik eine Fortführung der Breitbandinitiative wünschen; sogar 91,1 eine Intensivierung der Forschung zur IT-Sicherheit. "Die Themen Digitalisierung und digitale Sicherheit sind von großer Bedeutung und werden es auch in den nächsten Jahren bleiben", prognostiziert Brossardt.

Nicht ausruhen

Die seit Jahren hohen Zufriedenheitswerte sprächen für sich, müssten aber täglich neu erarbeitet werden. "Insbesondere durch den Staat, der die richtigen Rahmenbedingungen für erfolgreichen Wirtschaften bieten muss", so Brossardt.

