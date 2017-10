Sachbeschädigung an geparktem PKW in Auerbach

Fahrzeug auf Gesamtlänge von 2,60 Meter verkratzt - 12.10.2017 17:48 Uhr

AUERBACH - Am Donnerstag, 12. Oktober, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 8.20 Uhr, parkte ein blauer PKW Toyota auf dem Place de Laneuveville im Parkbuchtenbereich in der Nähe der Helmut Ott Halle. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie eine Beschädigung entlang der Fahrerseite ihres Fahrzeugs feststellen.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die linke Seite des Fahrzeugs auf einer Gesamtlänge von etwa 2,60 Meter. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Auerbach unter Telefon (09643)92040.

nb