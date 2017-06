Sachbeschädigung in Vilseck aufgeklärt

Total beschädigter Volvo nach Axtangriff: 24-Jähriger ermittelt - vor 44 Minuten

VILSECK - Die Polizei hat die Person ermittelt, die am Pfingstmontag einen Volvo mit etwa 100 Axtschlägen komplett zerstört hat.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Person ermittelt werden, welche am Pfingstsonntag in den frühen Morgenstunden einen Volvo mit etwa 100 Axtschlägen komplett zerlegt hat. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann, welcher eigenen Angaben zufolge erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, als er auf die Idee kam das Fahrzeug zu zerstören. Als Motiv gab er eine Auseinandersetzung auf der Bergkirchweih in Axtheid-Berg an. Den Schaden in Höhe von 2000 Euro muss er ersetzen, weiterhin erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

