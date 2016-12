Sachbeschädigungen in Auerbach

Betonsockel zerbrochen und Gartenzaun beschädigt - vor 4 Stunden

AUERBACH - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein oder mehrere Täter in der Oberen Vorstadt in Auerbach ihr Unwesen getrieben.

Der oder die Täter haben auf Höhe des Friedhofs einen dortigen Gartenzaun beschädigt. Es wurde ein Betonsockel umgeworfen, der dadurch zu Bruch ging.

Dabei wurde auch der Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Auerbach unter Telefon (09643)9204-0 entgegen.

nb

