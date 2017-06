Sachverständiger spürt Wasserschäden im Pegnitzer Cabriosol nach

Probleme in dem 17 Millionen teuren Freizeitbad begannen bereits 2011 — Experte soll endlich Licht ins Dunkel bringen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Kühles Nass ist das, wofür das Cabriosol in Pegnitz steht: Das 17 Millionen Euro teure Bad, das vor nicht mal sieben Jahren eingeweiht worden ist, kann sich sehen lassen. Es bietet tolle Bademöglichkeiten und ist bekannt für seine herrliche Saunalandschaft. Doch "Feuchtigkeit" macht an Stellen, wo sie unerwünscht ist, Ärger. Jetzt leitet die Betreibergesellschaft ein Beweissicherungsverfahren ein.

Neuerdings prangt auch über der Tür ein Wasserfleck, wundert sich Julia Rogen von der Pegnitzer Rathausverwaltung. © Sonny Adam



Neuerdings prangt auch über der Tür ein Wasserfleck, wundert sich Julia Rogen von der Pegnitzer Rathausverwaltung. Foto: Sonny Adam



Über sechs Jahren konnte das Geheimnis der Wasserflecken nicht enträtselt werden. Werkleiter Walter Pflaum und Verwaltungsleiterin Julia Rogen entschuldigen sich gestern bei ihren Gästen mit einem Aushang: "Wegen Aufnahme eines Beweissicherungsverfahrens öffnet der Saunabereich am heutigen Mittwoch erst um 13 Uhr."

Der vereidigte Sachverständige Jürgen Öhrlein aus Mainleus rückte an. Er soll endlich das Mysterium des immer wieder eindringenden Wassers lüften. Öhrlein, der vom Landgericht bestellt worden ist, darf keinerlei Aussagen machen. Schon gar nicht zu seinen Untersuchungsmethoden.

Fest steht allerdings schon jetzt: Eine einfache Aufgabe erwartet den Sachverständigen nicht. Denn seit Jahren bemühen sich Experten, das Geheimnis der feuchten Wände zu lüften – bislang ohne Erfolg. "Der Ärger fing schon gleich nach der Eröffnung an. Wir haben im Umkleidebereich des Freibades nasse Stellen festgestellt", berichtet Pflaum. Das war 2011.

Inzwischen haben sich die Schäden ausgeweitet: An den Decken im Gastrobereich sieht man Wasserflecken. Auch ist dort die Wand nass, der Putz blättert. "Wir haben erst vor ein paar Wochen neu gestrichen, aber man sieht schon wieder die Ränder", sagt der Werkleiter. Die Leiste an der Wand ist durchgeweicht. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Wasser von oben kommen würde.

Doch im Boden finden sich ebenfalls feuchte Stellen. "Der neueste Wasserfleck ist oberhalb der Tür – hinter der Theke im Gastronomiebereich", zeigt Julia Rogen. Seltsam an den Wasserflecken ist, dass sie an ganz unterschiedlichen Stellen zutage treten. "Wir haben schon so viel versucht, um herauszufinden, was die Schäden verursacht. Aber wir sind genau so weit wie am Anfang", muss Pflaum zugeben. Persönlich wundert sich der Werkleiter, dass die Flecken sogar an Betonbauteilen auftreten.

Diverse Experimente

Das Wasser könnte vom Flachdach eintreten. Es könnte durch die Saunaterrasse sickern, beispielsweise weil eine Schweißbahn nicht akkurat abgedichtet worden ist. Oder das Wasser könnte durch ein undichtes Fenster eindringen. Das sind die Vermutungen, die die Verantwortlichen seit Jahren haben und die sie schon mehrfach überprüft haben. "Wir haben die Abläufe der Saunaterrasse abgedichtet, haben die Terrasse geflutet. Wenn das Wasser über die Terrasse kommen würde, hätte es durchtropfen müssen, ist es aber nicht. Es gab keinen Eintritt", erklärt Pflaum.

Sogar gefärbtes Wasser wurde für die Tests verwendet. "Aber wir konnten nichts finden", so Pflaum. Experten haben zudem die Fenster auf Dichtigkeit geprüft, haben checken lassen, ob das Wasser aus einer undichten Leitung stammen könnte. Doch all diese Tests brachten keinen Aufschluss.

"Wir haben eine Kostenschätzung für die Sanierung eingeholt, die lag damals bei 60.000 Euro. Inzwischen haben sich die Schäden sehr ausgedehnt, wir rechnen mit weit mehr", sagt Pflaum und ist überzeugt, dass längst eine sechsstellige Summe überschritten sei. Im Saunabereich, der im Obergeschoss liegt, wurden Bohrungen durchgeführt und die Fliesen mit Löchern versehen. Fazit: Der Estrich darunter ist ebenfalls durchfeuchtet. Ein echtes Rätsel ist, dass trotz des heißen Sommers und der spärlichen Regenfälle in diesem Jahr die Wände weiter nass sind und Wasserflecken unverhohlen aufblühen.

Das Beweissicherungsverfahren ist die Voraussetzung für Haftungsansprüche. Nach ersten Erkenntnissen kämen vier Firmen in Frage. "Die Bausubstanz wird durch die Feuchtigkeit natürlich nicht besser", sagt Pflaum. Ob Zwischenfälle in der Bauzeit mit den jetzigen Schäden in Verbindung stehen, muss ebenfalls noch geklärt werden. Denn damals war ein Wasserrohr gebrochen. Im Saunabereich musste darum das gesamte Holz ausgetauscht werden, was die Eröffnung verzögerte.

Eigentlich haben die Verantwortlichen nur einen Wunsch: Sie möchten endlich ein "mängelfreies" Bad. "Wir erhoffen uns von dem Beweissicherungsverfahren, dass endlich geklärt wird, wer welchen Fehler gemacht hat und wir gehen dann davon aus, dass derjenige auch für den Schaden, der uns entstanden ist, haftet", sagt der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (PEG). "Wir gehen natürlich in Vorleistung, aber unsere Arbeit muss in die Reparatursumme miteinfließen."

Ein kleiner Trost bleibt den Pegnitzern: Bei den Schäden handelt es sich "nur" um Schönheitsfehler. Die Funktionstüchtigkeit des Bades ist in keiner Weise beeinträchtigt – und die Beliebtheit des Bades auch nicht.

SONNY ADAM