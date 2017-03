Samstags Wein, sonntags Handball

Samstags Wein, sonntags Handball

Fans begleiten SV 08 Auerbach zur TG Heidingsfeld — Unterfranken peilen Durchmarsch an

AUERBACH - Für die Handballer des SV 08 Auerbach steht in der Landesliga das dritte Auswärtsspiel in Folge an: Am Sonntag ist die Schnödt-Sieben bei der Turngemeinde Heidingsfeld (TGH) in Würzburg zu Gast. Der Mitaufsteiger aus Unterfranken hat sich in der Winterpause mit Ole Dietzmann, einem ehemaligen Zweitligaspieler vom SC DHfK Leipzig, noch einmal verstärkt und ist auf dem besten Wege, den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Bayernliga fortzusetzen.

In der Hinrunde verloren die Auerbacher (in Blau) gegen die TG Heidingsfeld mit 28:33. Auch am Sonntag sind sie Außenseiter. © Foto: Susanne Hess



"Heidingsfeld ist für mich der sichere Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation. Das Team ist schon jetzt zu stark besetzt für einen Landesligisten, weshalb wir dort auch als krasser Außenseiter anreisen und nur versuchen können, uns möglichst gut zu präsentieren." Mit diesen Worten skizziert Matthias Schnödt die Aussichten für seine Jungs bei diesem dritten Auswärtsspiel in Folge. Dass die Oberpfälzer zudem mit einigen angeschlagenen Spielern anreisen und voraussichtlich auf Volker Hackenberg wegen einer Knieverletzung gänzlich verzichten müssen, macht die Aufgabe noch schwieriger. Aber wenigstens Raul Adam kann wohl wieder mitspielen.

Zumindest werden sich die Blau-Weißen von einer stattlichen Anzahl an eigenen Zuschauern unterstützt wissen. Wieder einmal haben die reisefreudigen Auerbacher Fans einen zweitägigen Ausflug geplant, der sie bereits am Samstag ab 9.30 Uhr ins fränkische Weinland nach Sulzfeld am Main führt. Auf dem Plan steht das, was man im Weingebiet eben so macht: Wein probieren und wandern.

Höhepunkt der Reise ist das Spiel bei den "Hätzfelder Bullen" im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. Man darf gespannt sein, ob es zu Begegnungen mit Arthur Lichtlein, Trainerlegende bei der TGH und Vater von Europameister Carsten Lichtlein oder dem neuen Sportlichen Leiter Chrischa Hannawald, ebenfalls ehemaliger Bundesliga- und Nationaltorhüter kommt.

Das Team um Trainer Schnödt hat die Unterstützung dringend nötig. Nachdem die in früheren Jahren sehr erfolgreiche TG jahrelang in der Bezirksliga versunken war, wurde die Abteilung seit 2014 unter dem ehemaligen Spieler Alexander Seelig komplett umstrukturiert. Sowohl der Aufbau einer erfolgreichen Jugend, als auch die Fertigstellung eines 4,5 Millionen Euro teuren Sportzentrums können gleichermaßen als Grundstein wie als Triebfeder für das ehrgeizige Projekt gesehen werden. Inzwischen haben die Unterfranken sich den dritten Aufstieg in Folge zum Ziel gesetzt. Sie sind auf einem guten Weg: So konnte sich das für die Landesliga verstärkte Team um Trainer Manfred Wirth bereits ab Beginn der Runde auf den vorderen Plätzen etablieren.

Jung und heimisch

Zwar lautet die Prämisse im Verein, möglichst mit jungen, heimischen Talenten und Spielern aus der Umgebung die Ziele erreichen zu wollen, doch die Realität sieht etwas anders aus. Auch wenn einige Spieler seit Jahren in der Region tätig waren, so bilden Spieler wie der ungarische Linkshänder Gabor Farkas, Rückraumschütze Maximilian Wirth und Kreisläufer Janik Nass vom TSV Lohr, sowie der ebenfalls aus Ungarn stammende Linksaußen Victor Bodó von MKB Veszprém das Grundgerüst des Teams.

Vor der Saison wurde die Rechtsaußenposition mit dem Kroaten Daniel Mihalj und der Rückraum mit dem erfahrenen Polen Michal Panfil vom Drittligisten HSC Bad Neustadt verstärkt. Daneben sind Linksaußen Dominik Orf vom TSV Rödelsee und der Argentinier Federico Sincich Molina vom Zweitligisten Dessau/Rosslauer HV im Tor ebenso neu wie Kreisläufer Henrik Nass von der HSG Kahl Kleinostheim.

Damit nicht genug, kam in der Winterpause mit Ole Dietzmann eine weitere Verstärkung für den Rückraum und die Mittelposition. Der ehemalige Zweitliga-Spieler stand bis vor drei Jahren bei SC DHfK Leipzig unter Vertrag, wollte sich jedoch ganz auf sein Studium konzentrieren und spielte seither bei keinem anderen Verein. Mit einem Vertrag bis zum 31. Mai ausgestattet, pendelt der 27-Jährige für Trainingseinheiten und Spiele zwischen seinem Studienort Regensburg und Würzburg hin und her.

"Heidingsfeld hat sehr viele gute Spieler, da können wir uns nicht auf einen Einzelnen konzentrieren", sagt Schnödt. "Ich möchte, dass wir uns möglichst teuer verkaufen, um uns ein gutes Gefühl für den Saisonendspurt zu holen."

Aufstellung: Adam, Kroher, Bauer, Tannenberger, Bürger, Kolb, Kraus, Edtbauer, Eckert, Herold, Hofmann Mo., Hofmann A., Neuß, Pankraz.

