Sana-Klinik neue Anlaufstelle für besseren Notdienst

Geändertes Bereitschafts-System entlastet die Ärzte - Pilotprojekt in der Region Bayreuth - vor 1 Stunde

AUERBACH/PEGNITZ - Der Bereitschaftsdienst der Ärzte ist komplett umgestellt worden. Alles ist zentraler, die Hausärzte – vor allem auf dem Land – sollen entlastet werden. Für die Auerbacher heißt das: Pegnitz ist die neue Anlaufstelle. Dr. Peter Schindler vom Hausarztzentrum Auerbach sieht diese Entwicklung positiv, wie er im NN-Gespräch sagt.

Diesen Anblick sollten sich Auerbacher gut einprägen: Die Pegnitzer Sana-Klinik ist künftig zentraler Baustein für den ärztlichen Bereitschaftsdienst in den Nachtstunden. Dies soll die Versorgung verbessern. © Foto: Ralf Münch



Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) möchte das Bereitschaftssystem der Ärzte in Bayern effizienter gestalten und hat deshalb in der Region Bayreuth und Kulmbach ein Pilotprojekt gestartet. Das Ziel: Zu jeder Tages- und Nachtzeit eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die zusätzliche Dienstbelastung fair unter den Ärzten aufzuteilen.

Deshalb wurden drei zentrale Bereitschaftspraxen in Pegnitz, Bayreuth und Kulmbach eröffnet, in denen auch abends und am Wochenende Ärzte konsultiert werden können. "Jeder Arzt hier in der Region muss pro Jahr jetzt zirka 80 Stunden Notdienst leisten. Einmal im Monat ist man mit dem Bereitschaftsdienst dran. Das ist schon eine Erleichterung", sagt Dr. Peter Schindler.

"Gerade die Ärzte auf dem Land, die viel mehr Notdienst in ihrem Gebiet übernehmen mussten, als die Ärzte in der Stadt, die sich die Schichten besser aufteilen konnten, können jetzt auch mal ein freies Wochenende genießen. Und trotzdem sind die Patienten gut versorgt", fügt der 62-Jährige hinzu. Wer also als Auerbacher außerhalb der Sprechzeiten einen Arzt braucht, muss bis zum Pegnitzer Krankenhaus fahren. Auch das sei eine Erleichterung. "Klar, wenn zufällig ein Auerbacher Arzt Notdienst hatte, waren die Wege kürzer. Aber im vergangenen Jahr kamen lediglich drei der 28 Ärzte, die in der Region Bereitschaftsdienst übernommen haben, aus Auerbach. Meistens musste man eh nach Pegnitz fahren oder noch weiter nach Creußen. Das erspart sich der Patient jetzt", betont Schindler.

Schindlers Praxis ist beim Bereitschaftsdienst dabei, er selbst darf allerdings aufgrund seines Alters offiziell keine Schichten mehr übernehmen — aber er koordiniert den neuartigen Notdienst in seiner Praxis.

Ansonsten ändert sich für die Patienten wenig: Die Notfallambulanz in Pegnitz ist weiterhin 24 Stunden am Tag erreichbar, der Rettungsdienst ebenfalls. Aber die Bereitschaftspraxis greife der Notaufnahme unter die Arme: "Die Klinik-Ambulanz war teilweise überrannt von Menschen, die lediglich Husten oder Durchfall hatten. Diese Patienten kann der Bereitschaftsdienst abnehmen und versorgen. Zudem ist in der Bereitschaftspraxis gleich neben der Klinik-Ambulanz auch eine Arzthelferin vor Ort. Das heißt wir können zum Beispiel Blutanalysen machen", führt Peter Schindler aus.

Im Gegenzug übernehmen die Assistenzärzte der Pegnitzer Sana-Klinik über Nacht den Bereitschaftsdienst, weil der Zulauf sich in diesen Zeiten in Grenzen hält.

Komfortable Situation

Eine komfortable Situation, die es vorher nicht gab — "da waren wir Ärzte oft alleine in den hintersten Ecken der Region unterwegs." Und selbst die Fahrerei fällt jetzt weg, weil neben dem Arzt in der Praxis ein weiterer Arzt Fahrdienst hat. Diesem steht ein medizinisch geschulter Fahrer zur Seite, so dass schneller in Notfällen reagiert werden könne und die Sicherheit der Ärzte steige, meint Schindler.

Noch ist das Bereitschaftssystem in der Testphase, in einem Jahr soll es dann bayernweit eingeführt werden. Nach mehreren Testläufen in acht anderen Regionen Deutschlands wurde viel an dem System verbessert.

Weitere Verbesserungsvorschläge? "Dafür ist es jetzt noch zu früh. Das läuft ja alles erst seit einer Woche. Grundsätzlich ist das Ganze natürlich erst einmal gewöhnungsbedürftig, aber insgesamt ist es eine win-win-Situation für alle", sagt Peter Schindler und lässt keinen Zweifel daran, dass er die Entwicklung positiv sieht.

Wer abends, am Wochenende und an den Feiertagen einen Arzt braucht, kann entweder unter der deutschlandweiten, kostenlosen Telefonnummer 116117 einen Hausbesuch anfordern, oder in der Bereitschaftspraxis vorbeifahren. Die Praxis für den Raum Pegnitz ist in der Sana-Klinik ansässig und hat folgende Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 18 Uhr bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 17 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag: 9 Uhr bis 21 Uhr.

In der Zeit von 21 Uhr bis 8 Uhr wird der Bereitschaftsdienst von der Notfall-Ambulanz übernommen und die Praxis bleibt geschlossen. Ansonsten ist während der Öffnungszeiten immer ein Arzt vor Ort und man kann ohne Voranmeldung vorbeikommen.

