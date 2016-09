Sana-Klinik sieht sich gegen Luxusbetten-Affäre gefeit

Leitung hält Sonderbehandlung prominenter Patienten für ausgeschlossen - vor 52 Minuten

PEGNITZ - Der Fall hat für Aufsehen gesorgt: Ein Arzt, Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums Bayreuth, lässt sich dort an einem Wochenende operieren. Er belegt ein Komfortzimmer – obwohl es dafür angeblich keinen Vertrag gab. Unabhängig davon, was die klinikinternen Ermittlungen nun ergeben: Wäre so etwas auch an der Sana-Klinik in Pegnitz möglich? Wir hakten nach.

Operationen am Wochenende sind die große Ausnahme bei der Sana-Klinik in Pegnitz, sagt Chefarzt Dr. Achim Faber. © Archiv/Münch



Operationen am Wochenende sind die große Ausnahme bei der Sana-Klinik in Pegnitz, sagt Chefarzt Dr. Achim Faber. Foto: Archiv/Münch



Nun, so Andreas Böhmer, Assistent der Geschäftsführung und Sprecher des Krankenhauses, zum einen gebe es bei Sana in Pegnitz keine „ Komfortzone“, also auch keine Privatstation. Aber: Patienten könnten sich über eine Wahlleistungsvereinbarung für ein Ein- oder Zweibettzimmer entscheiden. Die Belegung solcher Zimmer sei grundsätzlich auf jeder Station möglich. Ist ein solches Zimmer frei, so zahlt der Patient pro Tag 57,17 Euro für ein Einzelzimmer und 22,18 Euro für ein Doppelzimmer.

Was ist das Besondere an diesen Zimmern? Dazu Böhmer: „Die Einbettzimmer sind mit einem Komfortbett sowie einem eigenen Kühlschrank und Safe ausgestattet. Bei Ein- und Zweibettzimmer gibt es zusätzlich auch noch ein weiteres Wahlmenü sowie auf Wunsch eine Tageszeitung.“ Im Gegensatz zu den Einbettzimmern haben die Zweibettzimmer jedoch keine erweiterte Ausstattung.

In Bayreuth war von Notfallplänen die Rede, wenn es um das Thema Operationen geht – wie wird das in Pegnitz gehandhabt? „Am Wochenende finden keine geplanten Eingriffe statt. Über notfallmedizinische Eingriffe am Wochenende entscheidet der Dienstarzt nach der Erstindikation“, sagt dazu der ärztliche Direktor Dr. Achim Faber. Und: Es gebe einen Bereitschaftsdienst für die Fachbereiche Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Anästhesie. Dieser werde vom jeweiligen Dienstarzt gerufen, wenn dies aus medizinischer Sicht notwendig sei, um weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Auto-Abrechnung

Und wie schaut es mit der Abrechnung aus? Die Abrechnung des stationären Aufenthaltes erfolgt automatisiert über das Krankenhausinformationssystem (KIS) am Entlassungstag des Patienten, erklärt Gabriele Brunner, die das Leistungsmanagement bei Sana in Pegnitz leitet. Parallel dazu werde die Rechnung über die Wahlleistung erstellt. „Hierbei erfolgt vor der Rechnungslegung ein manueller Abgleich zwischen dem diesem System und der Krankenakte des Patienten“, sagt Brunner. Die zuständige Sachbearbeiterin überprüfe, ob es während der Aufenthaltsdauer zu Umverlegungen gekommen ist. Brunner: „Musste der Patient beispielsweise einige Tage auf die Intensivstation, so muss er nicht für das gebuchte Zimmer bezahlen. Ein strikter Abgleich dieser Daten schließt Fehler aus.“

Aufnahme in der Verwaltung

Die Aufnahme eines Patienten inklusive der Unterzeichnung der Behandlungsverträge geschieht bei der Ankunft des Patienten in der Verwaltung der Klinik, sagt Brunner. Standardmäßig werde dabei auch der Wunsch nach einer Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer mit abgefragt. Sofern das entsprechende Zimmer auf der aufnehmenden Station nicht belegt ist und der Patient diesen Wunsch hat, werde die entsprechende Wahlleistungsvereinbarung von diesem unterschrieben.

Diese Information werde dann im KIS-System hinterlegt. „Nach Eintreffen des Patienten auf der Station werden die Aufnahmemodalitäten abgeglichen“, schildert Gabriele Brunner. Danach erfolge die Unterbringung des Patienten – entsprechend seiner getroffenen Wahl. Natürlich bestehe auch die Möglichkeit, dass sich Patienten vor dem geplanten Krankenhausaufenthalt vorab für eine mögliche Wahlleistung anmelden, um – falls machbar –, dass gewünschte Zimmer zu erhalten.

Heißt das, dass eine Luxusbetten-Affäre in Pegnitz ausgeschlossen ist? „Grundsätzlich hat jeder Patient die Möglichkeit, unsere Wahlleistungen zu nutzen – wenn er das ausdrücklich wünscht und vertraglich mit uns fixiert. Unabhängig davon wird bei uns jeder Patient gleich behandelt“, sagt dazu Sana-Geschäftsführerin Petra-Marìe Rinsche.

STEFAN BRAND