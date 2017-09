Sänger des MGV Auerbach gehen auf Konzertreise

Schiffsroute führt von Passau nach Wien und Budapest — Auftritt im Stephansdom - vor 59 Minuten

AUERBACH/HERSBRUCK - Mit einer netten Gruppe wegfahren und dabei dem gemeinsamen Hobby nachgehen: Das können Anfang Oktober fünf Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) 1884 Auerbach. Unter dem Motto "Donauimpressionen" geht es auf eine Konzert- und Erlebnisreise.

Der Vorsitzende des MGV Auerbach, Hans Steger, war gleich Feuer und Flamme für das Projekt „Konzert- und Erlebnisreise“, das der Sängerkreis Hersbruck initiiert hat. An der Fahrt nehmen auch fünf Mitglieder des MGV Auerbach teil. © Brigitte Grüner



Als er die Unterlagen zu der Reise vor etwa einem halben Jahr bekommen hat, war MGV-Vorsitzender Hans Steger sofort begeistert. Seit er den Verein leitet, hat er die Beziehung zur Sängergruppe Pegnitzstrand und zum übergeordneten Sängerkreis Hersbruck intensiviert. Der Auerbacher MGV gehört schon immer zu den fränkischen Chören.

Gute Kontakte hat Steger auch zur Sängerkreis-Geschäftsführerin Elisabeth Hensel, die für die Organisation der Konzertreise verantwortlich zeichnet. Hensel war auch schon des Öfteren in Auerbach und hat Konzerte des MGV 1884 besucht. "Sie war immer voll des Lobes", freut sich Steger.

In den eigenen Chören hat der Vorsitzende deshalb gerne Werbung für dieses Projekt gemacht. Fünf Aktive erklärten sich daraufhin bereit, den insgesamt 30-köpfigen Chor des Sängerkreises zu verstärken. Solche Projektchöre gebe es immer wieder, berichtet Steger. Im Sängerkreis Hersbruck etwa würden pro Jahr zwei bis drei Gesangsgruppen für bestimmte Projekte gebildet. Die Auerbacher beteiligen sich in diesem Jahr zum ersten Mal.

Eine Premiere

Es ist also eine Premiere für den MGV. Neben Hans Steger nehmen Gabriele Wölfel, Monika und Richard Rupprecht sowie Veronika Ziegler teil. Die Reise auf dem Kabinenfahrgastschiff "MS Amethyst" beginnt in Passau. Die Auerbacher können ab Pegnitz mit einem vom Sängerkreis Hersbruck organisierten Bus dorthin fahren.

Die Flusskreuzfahrt führt vom 4. bis 9. Oktober über Österreich nach Ungarn und zurück nach Passau. Auftritte und Konzerte sind bereits vereinbart: Im Wiener Stephansdom, im Dom Esztergom und in Budapest treten die Sänger auf. Eine Heilige Messe wird in Stift Melk, einem bekannten Benediktinerkloster in Niederösterreich, gesungen. Entsprechend gehören weltliches und kirchliches Liedgut zum Repertoire.

Für den Gottesdienst wurden neun Kirchenlieder, darunter "Lobe den Herren", "Gott hat seinen Engeln befohlen" und "A Gaelic Blessing" einstudiert. Die Volkslieder, die bei den weltlichen Auftritten zu Gehör kommen werden, sind allesamt bekannte Stücke. Dazu gehören "Als wir jüngst in Regensburg waren", "Muss i denn zum Städtele hinaus", "Die Gedanken sind frei" und "Wenn alle Brünnlein fließen". Nicht fehlen darf das von Victor von Scheffel gedichtete "Wohlauf die Luft geht frisch und rein", das später mit der Melodie von Valentin Becker als "Lied der Franken" bekannt wurde.

Proben an Bord

Die 30 Sängerinnen und Sänger aus dem Sängerkreis Hersbruck sind nicht alleine auf dem Schiff und bei den Auftritten. Weitere Mitwirkende kommen von der Singgemeinschaft Gersdorf/Weißenbrunn und einem Chor aus Weissenohe. Diesen leitet Dr. Gerald Fink, der die "Vierzehnheiligenmesse" komponiert hat. Auszüge aus der Messe werden unter anderem in Stift Melk gesungen. Die drei Gruppen werden auf dem Schiff zusammen üben. Die 30 Teilnehmer aus der Region treffen sich bis zur Abfahrt zu acht gemeinsamen Proben. Meist sind es dreistündige Termine am Abend. An einem Samstag wurde sogar von zehn bis 16 Uhr intensiv geübt. Die Proben fanden jeweils in Kleedorf in der Gemeinde Kirchensittenbach statt. Dirigiert werden die 30 Sänger von Kreischorleiter Thomas Witschel aus Simmelsdorf.

Ausschnitte aus dem einstudierten Repertoire werden am 15. Oktober bei einem Konzert in der Helmut-Ott-Halle zu hören sein. Der Projektchor des Sängerkreises Hersbruck wird beim MGV 1884 Auerbach zu Gast sein. Es werden voraussichtlich gemeinsame Lieder präsentiert, aber auch Auftritte der einzelnen Chöre. Beginn im Foyer der Halle ist um 17.30 Uhr. Hans Steger freut sich schon auf die Veranstaltung, die – wie er hofft – eine schöne Werbung fürs Singen sein wird.

Nachwuchs kann der MGV besonders im Männerchor gebrauchen. Bei den Damen im Gemischten Chor könne man von einem Aufschwung sprechen, freut sich der Vorsitzende. Mit Caroline Hasler und Nancy Krug sind aktuell sogar zwei Sängerinnen aktiv, die unter 30 Jahre alt sind.

BRIGITTE GRÜNER