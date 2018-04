Sängergruppe Pegnitzstrand: Wenn Singen verbindet

AUERBACH - "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder." Diese Zeilen aus einem Gedicht von Gottfried Seume bewahrheiteten sich am Samstagabend im Foyer der Helmut-Ott-Halle. Fünf Chöre der Sängergruppe Pegnitzstrand stellten sich unter dem Motto "Singen verbindet" dem Publikum vor.

Von Volksliedern über romantische Weisen bis hin zu Werken regionaler Komponisten und Rock-/Popsongs reichte das Spektrum, das fünf Chöre der Sängergruppe Pegnitzstrand im Foyer der Helmut-Ott-Halle präsentierten. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Aktive Sänger und Zuhörer hielten sich bei der Veranstaltung in etwa die Waage. Mehrere parallele Veranstaltungen und das sommerliche Wetter waren wohl Gründe dafür, dass nur knapp 80 Freunde des Chorgesangs – darunter einige Angehörige der Sänger – der Einladung gefolgt waren. Wer nicht gekommen war, verpasste ein abwechslungsreiches Konzert, das den Bogen von Volksliedern über romantische Weisen bis hin zu Werken regionaler Komponisten sowie Pop- und Rocksongs der frühen 70er Jahre spannte.

Hans Steger, Vorsitzender des gastgebenden MGV Auerbach, skizzierte die Ziele des Gemeinschaftskonzerts so: Die Pflege des deutschen Liedguts, den Erhalt der musikalischen Kultur der Heimat und das Vertiefen von Kontakten. Auch der Wunsch, Freude zu bereiten, gehöre dazu.

Zu Beginn und kurz vor Ende des Konzerts füllte sich die abgestufte, halbrunde Bühne mit Aktiven aller fünf teilnehmenden Chöre. Mit "Willkommen hier und heute" begrüßten die vereinigten Männerchöre unter Leitung von Gruppenchorleiter Herbert Grembler das Publikum. Den Schlusspunkt setzten dann die Gemischten Chöre mit "Abend wird es wieder", das von Markus Weber aus Auerbach dirigiert wurde.

Im Hauptteil des Konzerts präsentierte sich jeder teilnehmende Chor einzeln. Den Anfang machte der MGV Plech unter der Leitung von Andreas Bojer. Bravo-Rufe ernteten die Sänger für den volkstümlichen Schlager "Das Ave Maria der Berge", das nicht nur das gesamte Ensemble, sondern auch mehrere Soloeinsätze forderte. Iris Meier hatte die Chöre aus Engelmannsreuth bestens im Griff. Der Gesangverein trat als Männer-, Frauen- und gemischter Chor auf. Das Repertoire war sehr vielseitig. "Horch was kommt von draußen rein" gefiel ebenso wie "Über den Wolken", "Tiritomba" oder das heiter-beschwingte "Du und ich im Mondenschein".

Mit einem Medley überzeugte der Gesangverein Obertrubach, den Herbert Grembler dirigierte. Der Männerchor präsentierte im Stück "Ein frohes Singen im Marschrhythmus" deutsche Wander- und Volkslieder. Stücke passend zur Jahreszeit hatte sich die Sängervereinigung Pegnitz ausgesucht: "Im Frühling" war ein klassisches Stück mit einer Mozart-Melodie. Andere Themen waren die schöne Erde oder "Die schönste Reise".

Von regionalen Komponisten

Der gemischte Chor des MGV 1884 Auerbach begann seinen Auftritt mit Kompositionen regionaler Künstler. "Fuchs bei der Nacht" ist ein Werk des gebürtigen Oberpfälzers Franz Biebl, "Ein Sternlein stand am Himmel" hat Max Reger vertont, der nahe Weiden lebte. Nach diesem romantischen Beitrag nahm die Darbietung des Gastgebers akustisch Fahrt auf. "Zum Tanze da geht ein Mädel" ist ein Volkslied aus Schweden. Eine groovig-bewegte Hommage an die alpenländische Jodelkunst war "I swing heut’ für di" von dem Österreicher Lorenz Maierhofer, das Karl Maier am Klavier begleitete. Bei "Barbara Ann" schwappte die gute Stimmung aus dem Song der legendären "Beach Boys" schnell auf die Zuhörer über. Markus Weber dirigierte seinen Chor mit großem Körpereinsatz und viel Begeisterung.

BRIGITTE GRÜNER