Saniertes Pfarrhaus in Pegnitz strahlt Ruhe aus

70-prozentige Förderung durch Erzdiözese machte Erneuerung erst möglich - vor 30 Minuten

PEGNITZ - Es ist vollbracht: Die Sanierung des katholischen Pfarrhauses ist abgeschlossen. Am Sonntag segnete Pfarrer Peter Klamt die neu gestalteten Räume der Herz-Jesu-Gemeinde nach dem Gottesdienst am Vormittag. Bei einem Tag der offenen Tür im Anschluss konnten sich die Besucher davon überzeugen, was in welcher Form in diese Umgestaltung investiert wurde.

Mit dem Segen von Pfarrer Peter Klamt (links) ist die Sanierung des Pegnitzer Pfarrhauses offiziell abgeschlossen worden. Unter den Gästen waren auch der evangelische Dekan Schoenauer (re.) und Bürgermeister Raab. © Stefan Brand



Mit dem Segen von Pfarrer Peter Klamt (links) ist die Sanierung des Pegnitzer Pfarrhauses offiziell abgeschlossen worden. Unter den Gästen waren auch der evangelische Dekan Schoenauer (re.) und Bürgermeister Raab. Foto: Stefan Brand



Kirchenpflegerin Ursula Reinhardt hatte kein leichtes Amt in den vergangenen Monaten. Da war zuerst die Renovierung der beiden Wohnungen im ersten Stock, in denen jetzt Flüchtlinge aus Syrien untergebracht sind (wir berichteten). Doch auch im Erdgeschoss gab es jede Menge zu tun. Womit Reinhardt immer wieder zu kämpfen hatte, waren böse Überraschungen. Tragende Holzbalken, die marode waren, ein völlig veraltetes Wasser- und Stromleitungssystem, ein nicht mehr tragbarer Kanalanschluss – ein Problem folgte dem nächsten.

Minus von 28 000 Euro

All das trieb natürlich auch die Kosten nach oben. Die Kirchenpflegerin kämpfte bei der Erzdiözese in Bamberg um jeden Euro Zuschuss. Und hatte damit Erfolg – auch wenn die Bilanz der Kirchenstiftung für 2016 letztlich ein Minus von knapp 28 000 Euro aufwies. "Wir haben alles im Griff", hatte Reinhardt Anfang März gesagt. Pfarrer Klamt bestätigte das nun gestern: "Es wurde knapp, aber die 70-prozentige Förderung aus Bamberg hat all das erst ermöglicht, den Rest konnten wir als Pfarrei schultern."

Es hat sich viel getan im Pfarrhaus: Der Pfarrer hat ein neues Arbeitszimmer, das Pfarrbüro ist jetzt gleich als solches erkennbar und verfügt – wie die meisten anderen Zimmer auch – über ein zeitgemäßes Mobiliar, inklusive der entsprechenden technischen Ausstattung. Für die Kirchenverwaltung und den Pfarrgemeinderat steht ein ansprechender Versammlungsraum zur Verfügung. Dazu kommt eine Küchenzeile im völlig umgekrempelten Foyer - einem Baustein für Zukunftspläne.

Raum für Ausstellungen

Die Familienband hat die Segnung musikalisch gestaltet. © Stefan Brand



Die Familienband hat die Segnung musikalisch gestaltet. Foto: Stefan Brand



Denn geht es nach Ursula Reinhardt, werden hier bald auch Vernissagen für Ausstellungen stattfinden. Denn dafür sei der Raum bestens geeignet, zumal jetzt auch das Gewölbe des sich anschließenden Flurs durch eine indirekte Beleuchtung viel besser zur Geltung komme als vorher. Das ideale Ambiente für Kunst und Kultur also, findet sie.

Positiv sah diese Entwicklung auch Pfarrer Klamt, der bekundete, seit seinem Amtsantritt vor fünfeinhalb Jahren fast immer in einer Baustelle gewirkt zu haben. Mit nicht immer erfreulichen Konsequenzen. Gab doch zum Beispiel einmal die Telefonanlage völlig den Geist auf: "Es ist natürlich nicht so schön, wenn in einem Pfarrhaus niemand erreichbar ist."

Für Ursula Reinhardt, die für die Renovierung des Pfarrhauses in Bamberg alle Zuschusshebel in Bewegung gesetzt hat, ist auch jetzt noch nicht Schluss mit der Bauaufsicht. Denn als nächstes stehen die ehemaligen Jugendräume im Keller auf der Renovierungsliste. Auch dort ist genügend zu tun. So ist in einer tragenden Außenwand ein Wasserschaden aufgetreten, den es zu beseitigen gilt.

Außerdem muss so manches Möbelstück weichen, da dort mangels Organisatoren und mangels Resonanz kaum noch Veranstaltungen für den Nachwuchs über die Bühne gehen. Reinhardt hofft auf neue Nutzer in vielfältiger Hinsicht. Doch zunächst brauche das gesamte Geschoss einen neuen Anstrich und die eine oder andere Erneuerung, auch im sanitären Bereich. Die Kirchenpflegerin ist zuversichtlich, dafür ebenfalls die nötigen Gelder aufzutreiben.

Gute Ökumene betont

Als nächstes stehen die früheren Jugendräume auf der Liste der weiteren Renovierungsarbeiten. © Ralf Münch



Als nächstes stehen die früheren Jugendräume auf der Liste der weiteren Renovierungsarbeiten. Foto: Ralf Münch



Doch zunächst waren alle froh, dass jetzt die Sanierungsetappe im Erdgeschoss abgeschlossen ist. Dekan Pater Markus Flasinski aus Auerbach sprach von Räumen, "die schön geworden sind und in denen sich die Menschen, die hier arbeiten, wie zu Hause fühlen können". Sein evangelischer Kollege Gerhard Schoenauer aus Pegnitz erinnerte an die vielen ökumenischen Gespräche, die in diesem Gebäude schon geführt wurden. "Wir habe eine sehr gute Ökumene hier. Und wenn wir unsere Büros renovieren, können wir sicher hier Unterschlupf finden."

Begeisterung war bei Bürgermeister Uwe Raab (SPD) zu registrieren: "Diese Atmosphäre hat mich vom ersten Moment an angesprochen, sie vermittelt Ruhe und Helligkeit." Und das Kreuzgewölbe in diesem Haus, das einst dem Finanzamt als Domizil gedient hat, komme nun wieder so richtig zur Geltung.

STEFAN BRAND