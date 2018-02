Sanierung der Realschule kommt etwas teurer

Landkreis geht im aktuellen Haushaltsentwurf von 13,7 Millionen Euro aus — Auch Berufsschule wird Baustelle - vor 5 Stunden

PEGNITZ/BAYREUTH - Bei der Staatlichen Realschule Pegnitz haben sich aufgrund der Situation auf dem Baumarkt Verzögerungen und Kostensteigerungen ergeben. Das geht aus dem Haushaltsentwurf des Landkreises hervor, der am Dienstag im Kreisausschuss beraten worden ist.

Die Sanierung der Staatlichen Realschule Pegnitz war ein Großprojekt, wie dieses Bild aus dem vergangenen Jahr zeigt. Heuer soll noch die Turnhalle auf Vordermann gebracht werden. Mit rund 13,7 Millionen Euro werden die geschätzten Gesamtkosten etwas steigen. © Foto: Hans-Jochen Schauer



Die Gesamtkosten der Maßnahme werden laut Horst Hager, Fachbereichsleiter bei den Finanzen im Landratsamt, nunmehr auf 13,7 Millionen Euro geschätzt. Für das Jahr 2018 sind nochmals Baukosten in Höhe von 1,7 Millionen und zur Abwicklung im Jahr 2019 nochmals 500 000 Euro im Haushalt zu veranschlagen. An Fördermitteln werden laut Hager in diesem Jahr 600 000 Euro und im Jahr 2019 nochmals 500 000 Euro erwartet. Insgesamt wird die Förderung für die Sanierung der Pegnitzer Realschule bei 5,5 Millionen Euro liegen. Mit der Sanierung der Turnhalle könne erst im Sommer 2018 begonnen werden. Insoweit wird sich der Abschluss der Arbeiten bis in den Spätherbst verzögern.

Neues Flachdach

Bei der Staatlichen Berufsschule Pegnitz steht die Erneuerung des Flachdaches über dem Altbau an. Dabei rechnet der Landkreis mit Aufwendungen von 200 000 Euro. An Zuwendungen werden 100 000 Euro erwartet. Die Beschaffungspauschalen bei den Schulen haben sich laut Hager bewährt und sollen in dieser Weise fortgeführt werden. Sie umfassen einschließlich der Pauschale für das Berufsschulinternat wiederum ein Volumen von 165 000 Euro.

Mehr wird den Landkreis das Tüchersfelder Museum kosten. Die Umlage an den Zweckverband Fränkische Schweiz-Museum steigt um 30 000 auf 220 000 Euro an. Eine Umlage im Finanzhaushalt ist nicht vorgesehen. Die Umlage für die Therme Obernsees erhöht sich um 39 500 auf 793 500 Euro. Die Aufwendungen für die beiden Tourismuszentralen Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz nehmen um 72 600 auf knapp 390 000 Euro zu. Rund 250 000 Euro entfallen dabei auf das Fichtelgebirge und gut 140 000 Euro auf die Fränkische Schweiz.

Die Aufwendungen für die Schulen des Landkreises einschließlich der Gastschülerbeiträge nehmen leicht um 11 200 Euro auf knapp 7,5 Millionen Euro ab. Die Umlage an den Zweckverband Staatliche Gesamtschule Hollfeld steigt allerdings um 41 200 auf 641 200 Euro an. Zusätzlich sind für die Kosten der Schülerbeförderung 4,25 Millionen Euro veranschlagt. Bei Zuweisungen und sonstigen Erstattungen in Höhe von 2,65 Millionen sinkt laut Hager der Nettoaufwand 2018 auf 1,6 Millionen Euro ab.

Jugend und Familie

Der Nettoaufwand im Bereich des Jugendamtes inklusive der Personalkosten erhöht sich um 211 500 auf 8,64 Millionen Euro. Dies ist eine Erhöhung um 2,51 Prozentpunkte. Die originären Jugendhilfeaufwendungen nehmen um 163 700 auf 6,44 Millionen Euro zu. Die Aufwendungen für die Sozialarbeit an Schulen nehmen um 100 000 auf 300 000 Euro zu, was auf die Etablierung der Stütz- und Förderklassen in Weidenberg sowie der Einführung der Jugendsozialarbeit an den beiden Förderschulen in Pegnitz und Weidenberg zurückzuführen ist.

Der Nettoaufwand für den Bereich Soziale Hilfen und Grundsicherung verringert sich um 164 900 auf knapp über fünf Millionen Euro. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt werden aufgrund der zu erwartenden Anhebung des Regelbedarfssatzes, dem allgemeinen Preisanstieg bei den Unterkunftskosten sowie eines eventuellen Fallzahlenanstiegs, insbesondere durch zusätzliche Fälle von anerkannten minderjährigen Flüchtlingen, 230 000 Euro erwartet.

Die Aufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhen sich voraussichtlich auf 1,6 Millionen Euro. Diese Aufwendungen werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet. Die Verwaltungskosten bleiben jedoch beim Landkreis hängen. Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden für 2017 Ausgaben von rund 1,5 Millionen Euro erwartet. Die deutliche Verringerung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass seit 1. Januar 2017 die Mieten direkt über den Staatshaushalt verbucht werden und somit den Kreishaushalt nicht mehr tangieren. Die Ausgaben für 2018 wurden auf insgesamt 1,53 Millionen Euro veranschlagt. Diese Leistungsausgaben werden zu 100 Prozent vom Staat ersetzt. Die Verwaltungskosten verbleiben dem Landkreis.

Regionalmanagement

Das Regionalmanagement Bayreuth Stadt und Land wird in kommunaler Trägerschaft fortgeführt. Für gemeinsame Projekte sind insgesamt 165 000 Euro, darunter für das Förderprogramm des Heimatministeriums 110 000 Euro veranschlagt. Für weitere eigene Projekte sind knapp 300 000 Euro vorgesehen. Ein Betrag von 33 000 Euro wird von der Stadt Bayreuth zurückerstattet. Sonstige Kostenerstattungen werden in Höhe von knapp 100 000 Euro aus dem Förderprogramm des Heimatministeriums sowie in Höhe von knapp 230 000 Euro vom sonstigen öffentlichen Bereich erwartet.

Klimaschutzmanagement

Für das Klimaschutzmanagement fallen einschließlich Personalkosten Aufwendungen in Höhe von 222 000 Euro an. 84 300 Euro davon erhält der Landkreis an Fördermitteln aus der Klimaschutzinitiative des Bundes. An Projektmitteln sind insgesamt 21 500 Euro eingestellt. Für die Klimaschutzberatungsstelle der Energieagentur Nordbayern sind insgesamt 17 000 Euro aufzubringen.

Nahverkehr

Der Nettoaufwand im Bereich des Nahverkehrs erhöht sich um 330 600 Euro, insbesondere durch die erforderliche Neuausschreibung der Linien, auf 1,41 Millionen Euro. An Zuweisungen für Zwecke des Nahverkehrs werden 450 000 Euro erwartet. Im Jahr 2017 erhielt der Landkreis 421 595 Euro. Die Netto-Aufwendungen für die Nahverkehrsgemeinschaft Landkreis-Stadt Bayreuth nehmen um 60 600 auf über 500 000 Euro zu. Die Aufwendungen im Nahverkehr Fichtelgebirge erhöhen sich auf 171 200 Euro. Im Nahverkehr Mittelbereich Pegnitz nehmen die Aufwendungen um 87 500 auf knapp 400 000 Euro zu. Bei den sonstigen Nahverkehren ist eine Erhöhung auf gut 300 000 Euro zu verzeichnen, insbesondere durch die Neuausschreibung von Linien. Beim Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gehen die Aufwendungen durch die Abschmelzung auf 112 200 Euro zurück.

Der Landkreis Bayreuth verfügt über ein Kreisstraßennetz von knapp 300 Kilometern. Im Haushalt des Jahres 2017 waren für Deckenbaumaßnahmen insgesamt 1,4 Millionen Euro eingeplant. Dieser Haushaltsansatz wird auch für 2018 beibehalten. Die Aufwendungen für den Unterhalt des Kreisstraßennetzes werden um 100 000 auf 1,1 Millionen angehoben.

Bauunterhalt

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt in den Einrichtungen des Landkreises einschließlich der Schulen nehmen um 154 000 auf 1,2 Millionen Euro zu, da Instandhaltungsrückstellungen laut Aussage des kommunalen Prüfungsverbandes nur noch in sehr engen Grenzen gebildet werden können. Folgende größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant: Landratsamt Bayreuth: Erneuerung von Teppichböden 30 000 Euro; Sanierung des Flachdaches der Tiefgarage knapp 100 000 Euro; Bauhof Pegnitz, Erneuerung der Sektionaltore der Werkstatt 15 000; Rettungswache Pegnitz, Abbruch des Wohngebäudes 60 000 Euro (wir berichteten) und Gelände herrichten sowie Parkplätze anlegen 30 000 Euro.

Staatliche Berufsschule Pegnitz, Bodenbelagsarbeiten im Flurbereich der Verwaltung 15 000 Euro; Berufsschulinternat Pegnitz, Erneuerung der Holzfenster im C-Bau und restliche Fenster 15 000 Euro; Erneuerung der Dacheindeckung im B-Bau 60 000 Euro; Sanierung des Bads im B-Bau 30 000 Euro. Auf dem Jugendzeltplatz Hollfeld werden die Lampen der Platzbeleuchtung für 5500 Euro erneuert.

Mit der Generalsanierung der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth wird im Sommer 2018 begonnen. Insgesamt wird die Maßnahme laut Hager auf 14 Millionen Euro geschätzt. Für das Jahr 2018 sind Baukosten in Höhe von zwei Millionen veranschlagt. An Zuwendungen werden insgesamt 7,75 Millionen Euro erwartet. Für das Jahr 2018 wurde eine erste Zuwendung in Höhe von einer Million eingeplant.

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere für die "Tafeln", stehen wie im Vorjahr 5000 Euro seitens des Landkreises zur Verfügung. Für den Neubau der Jugendstätte Haidenaab, deren Baukosten auf drei Millionen Euro geschätzt sind und der im Jahr 2018 errichtet werden soll, sind in diesem Jahr Baukosten von 2,5 Millionen Euro eingeplant. Erste Zuwendungen werden in Höhe von 200 000 Euro erwartet.

Straßenbau

Für Straßenbaumaßnahmen sind insgesamt 1,93 Millionen Euro veranschlagt. Im Vorjahr waren es 4,3 Millionen. An Investitionszuweisungen beziehungsweise Kostenerstattungen erwartet der Landkreis 1,88 Millionen Euro. Das würde bedeuten, dass der Nettoaufwand bei voraussichtlich nur 50 000 Euro liegen wird.

Für Ersatzbeschaffungen der Tiefbauverwaltung in den Kreisbauhöfen sind insgesamt 165 000 Euro veranschlagt. Größte Posten sind Ersatzstreuer mit zusammen 100 000 Euro. Zudem ist die Beschaffung eines Ersatzpfluges für 15 000 Euro notwendig. Auch sollen eine Greiferzange für Hackschnitzelbefüllung im Bauhof Hollfeld für 5000 und ein Leitpfostenwaschgerät für Unimog für 15 000 Euro beschafft werden.

