Sanierung des Rathauses wird ein wenig teurer als gedacht

PEGNITZ - Der Stadtrat hat am Mittwochabend die Baustelle Altes Rathaus besichtigt. Dabei wurde klar: Es gibt noch viel zu tun bis zum Abschluss der Arbeiten und es wird minimal teurer als gedacht.

Die Pegnitzer Stadträte machten sich im Alten Rathaus ein Bild von der Baustelle. Der neue Aufzugschacht ist bereits eingebaut. Foto: Ralf Münch



Im Alten Rathaus bleibt fast kein Stein mehr auf dem anderen, das ist nicht zu übersehen. Balken lehnen im Erdgeschoss an der Wand, leere Mörtelsäcke liegen in einer Wanne, Rohrteile stehen im Raum. Architekt Markus Geppert erklärte den Stadträten, was sich künftig wo finden wird.

Im Erdgeschoss werden öffentliche Toiletten eingebaut. Zugang von außen über einen alten Torbogen, der früher schon vorhanden war. Im vorderen rechten Bereich wird sich wieder das Einwohnermeldeamt finden. Im Keller wird eine neue Heizung eingebaut. Sandra Huber (Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich, welche Heizung das sein wird. Geppert erklärte, dass es sich um eine Gasheizung handelt. Der Keller wird außerdem Platz für den Server bieten.

Zentraler neuer Bestandteil wird ein Aufzug bis ins Dachgeschoss sein, der das Alte Rathaus barrierefrei zugänglich macht. Wo vorher die Garderobe im ersten Stock war, befindet sich künftig eine kleine Teeküche.

Das Sitzungszimmer wird größer, die Zuschauer nehmen künftig neben dem Aufzugschacht Platz. Im neuen und alten Sitzungszimmer erklärte Geppert, dass die Holzbalkendecke in sehr schlechtem Zustand sei. Deshalb gab es bereits einen Ortstermin mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Eigentlich war der Plan, die marode Holzdecke ganz zu entfernen und eine Stahlbetondecke einzubauen. Doch dann würde das Gebäude seinen Denkmalstatus verlieren. Robert Pick vom Landesamt für Denkmalschutz schlug deshalb beim Ortstermin vor, vier sichtbare Holzbalken in der Decke zu belassen und den Rest mit Stahlbeton zu ergänzen. 3000 Euro mehr werden dafür fällig. Günter Bauer (CSU) meinte: "Das ist unbedeutend für die Gesamthöhe." Insgesamt kostet die Sanierung des Alten Rathauses 1,275 Millionen Euro. Das Fachwerk wird freigelegt und aufpoliert. "Ein Blickfang", wie Geppert sagte.

Bauamtsleiter Manfred Kohl sagte, dass Picks Ansatz realistisch sei. Und der geschäftsleitende Beamte Herbert Lauterbach ergänzte angesichts des geringen Betrages für den Erhalt des Denkmalstatus: "Da muss man schon dafür sein, dass es erhalten wird."

Ursprünglich war der Abschluss aller Arbeiten für Herbst kommenden Jahres angesetzt. Doch weil die Maßnahme an der Decke neu ausgeschrieben werden muss, rechnet Geppert damit, dass man erst Anfang des übernächsten Jahres fertig sein wird.

Sandra Huber wollte wissen, ob im künftigen Sitzungssaal eine Struktur für die Nutzung moderner Medien vorgesehen ist. Ist sie, so der Architekt. Eine induktive Höranlage wird zum Beispiel kommen. Menschen mit Hörgeräten können sich dann in die Anlage einkoppeln. Werner Mildner (SPD) wollte wissen, ob die Lüftungsanlage einen Filter haben wird. "Ja, sie wird auf dem modernsten Stand sein", antwortete Geppert.

