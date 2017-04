Sattelzug blieb in Bayreuth in Baum hängen

Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken - Sechs Meter langen Ast abgesägt - vor 35 Minuten

BAYREUTH - In der Königsallee blieb am Samstagnachmittag ein Sattelzug in einem Ast eines Baumes hängen. Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken und ihn befreien.

Kurz nach 13 Uhr verständigte ein Lkw-Fahrer die Einsatzzentrale der Polizei. Beim Anliefern zu einem Anwesen in der Königsallee war sein Sattelzug in einem Baum hängen geblieben. Beim Rangieren hatte sich ein dicker Ast genau zwischen Zugmaschine und Auflieger verkeilt. Der etwa sechs Meter lange Ast brach dabei an und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Der Sattelzug konnte weder vor noch zurück.

Letztlich „befreien“ konnte den Lastzug erst die Bayreuther Feuerwehr. Die musste sogar mit der Drehleiter anrücken, um den Ast Stück für Stück abzusägen. Nach rund 30 Minuten war der Lastzug wieder flott gemacht. Er konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Königsallee musste kurzzeitig gesperrt werden.

