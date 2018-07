Sattelzug rammte auf der A9 Wohnmobil

Mittelfranke überschätzte an Steigung die Geschwindigkeit des voraausfahrenden Campers - vor 1 Stunde

HAAG - Offensichtlich überschätzt hat ein 21-jähriger Mittelfranke mit seinem Sattelzug am Sophienberg die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Wohnmobiles. Die Folge: Der Trucker fuhr an der Steigung auf den langsameren Camper auf.

An der Steigung nach dem Parkplatz Sophienberg waren die beiden Fahrzeuge am Mittwochmorgen in Richtung Süden unterwegs. Deutlich langsamer als der Sattelzug war dabei ein 37-jähriger Schwabe mit seinem Camper auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Aufprall des Sattelzuges wurde das Wohnmobil stark beschädigt, die 38-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Feuerwehren aus Trockau und Bayreuth reinigten und sicherten die Unfallstelle.

Der 21-jährige Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

