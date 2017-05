Schafe sollen größere Flächen beweiden

BAYREUTH - Vieles ist derzeit im Umbruch beim Natur- und Landschaftsschutz im Landkreis, nicht nur in personeller, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Eines der Hauptanliegen ist nach Abschluss des Wiesenprogramms der Erhalt alter Streuobstbestände.

Seit 25 Jahren wird die Flächenbeweidung durch verstärkte Wanderschäferei im Landkreis Bayreuth diskutiert. Unser Foto wurde vor einigen Jahren bei Neudorf aufgenommen.



Hubertus Adam, der Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, geht im Sommer in Ruhestand, der Diplom-Biologe Nikolaus Lange wird ihm in spätestens drei Jahren folgen. Dies haben die Kreisgremien zum Anlass genommen für personelle Umstrukturierungen und ein Zusammenlegen des Aufgabenfelds mit dem Naturschutz. Eine entsprechende Vollzeitstelle ist ausgeschrieben. Auch im Amt selber laufen aktuell personelle Umbesetzungen.

Dazu steht der Unteren Naturschutzbehörde seit kurzem mit dem Geoökologen Julian Hauser eine zusätzliche Teilzeitkraft zur Verfügung, die sich insbesondere mit einem sinnvollen Einsatz der Ausgleichszahlungen befasst, die der Landkreis bei Eingriffen in die Natur, etwa durch den Bau von Windkraftanlagen, kassiert. Die Halbtagesstelle wird ebenfalls durch diese Einnahmen finanziert.

Landrat Hermann Hübner rief im Naturschutzbeirat in diesem Zusammenhang dazu auf, weitere Aufgabenfelder zu benennen. Spontan wurden eine systematische Ausweitung der seit 25 Jahren diskutierten Flächenbeweidung durch verstärkte Wanderschäferei sowie eine gezielte Vorbereitung auf die bevorstehende Ankunft von Wölfen im Landkreis angeregt. Hier sei nicht nur an Fördermaßnahmen für Zäune und Herdenhunde zu denken, sondern auch an entsprechende Aufklärung der Bevölkerung für etwaige Begegnungen mit den Tieren.

Wenn der Haushaltsansatz im Naturschutzprogramm für das laufende Jahr auf 30 000 Euro gesenkt worden sei, so in erster Linie wegen einer Umverteilung von Aufgaben auf die nunmehr flächendeckend eingerichteten Landschaftspflegeverbände, so Hübner weiter. Während etwa der Bund Naturschutz darin eine Verschlechterung sieht, spricht der Mistelgauer Bürgermeister Karl Lappe von einer nunmehr gerechteren Finanzierung: Früher hätten sich etliche Gemeinden um ihren Beitrag zu einem Landschaftspflegeverband gedrückt mit der Folge, dass der Landkreis und die anderen Kommunen deren Anteil mitfinanziert hätten. Das sei nun abgestellt. Landrat Hübner ergänzte, dass die eigenständige Umsetzung der Aufgaben über den Landschaftspflegetrupp nicht mehr möglich sei. Außerdem könne der Landkreis auf Dauer nicht die ureigenen Aufgaben des staatlichen Naturschutzes schultern.

In einer kurzen Rückblende ging es um Baumsanierungen am Kirchplatz in Kirchenlaibach und bei den "Sieben Linden" auf dem Spielberg in Creußen, die der Landkreis mit knapp 900 Euro unterstützte. Das Projekt zur Erhaltung artenreicher Wiesen sei zu einem großen Erfolg geworden, die gut 275 000 Euro an Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur seien in den Erwerb und die Pflege von schützenswerten Flächen geflossen.

Aktuell gilt das besondere Interesse dem Erhalt und der Optimierung von wertvollen Obstbaumbeständen, von der Erfassung über die Pflege bis hin zur Information über deren Bedeutung, seien doch bislang schon über 140 alte Obstsorten festgestellt worden. Schon in den Kindergärten soll das Interesse dafür geweckt werden.

Auf 14 ausgesuchten Wiesen in der Fränkischen Schweiz soll über eine bundesweit bisher einmalige Studie des Botanikers Dr. Feulner die Eindämmung der giftigen Herbstzeitlose untersucht werden. 5800 Euro sind 2017 hierfür vorgesehen. Gut 3800 Euro fließen in die Sanierung einer Allee mit 17 alten, ökologisch bedeutsamen Linden nördlich von Kainach. 4650 Euro stehen für die Bisam-Bekämpfung, die Kontrolle von Fledermaus-Winterquartieren, die Pflege angepachteter Flächen und die Auszäunung von sensiblen Bereichen bei der Beweidung um Pottenstein zur Verfügung.

Schließlich soll Stefanie Braun im Landratsamt das bislang nur spärlich gepflegte Ökoflächenkataster auf den neuesten Stand bringen, um so auch das enorme Wissen des Diplom-Biologen Nikolaus Lange zu sichern. Man komme damit auch einer Forderung des Landesamts für Umweltschutz nach, das die fehlenden Daten schon mehrfach moniert habe.

