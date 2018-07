Schäfer über Pottensteins Dächern

Konrad Stiller hat eine einfache Glücksformel und spricht über seine Arbeit und bockige Ziegen - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - 440 Schafe tummeln sich auf dem Breitenstein zwischen Kräutern und Gräsern. Hoch über den Dächern von Pottenstein grasen die Tiere in der Abendsonne. "Eine halbe Stunde noch, dann machen wir Schluss", sagt Schäfer Konrad Stiller, der Hüter der Herde.

Ist zufrieden, wenn der Tag um ist und alles gut lief: Schäfer Konrad Stiller (links). Mit 61 Jahren denkt er allmählich ans Aufhören und sucht einen geeigneten Nachfolger. Foto: Rosi Thiem



Der Tag ist lang. 60 Hektar Magerrasenflächen werden von Stillers Merinolandschafen, eine der gängigsten Rasse in Bayern, abgeweidet. Stiller bezieht die Tiere seit zehn Jahren aus Niederbayern. Sie sind größtenteils Pensionsschafe. "Früher hatte ich eigene Schafe, doch nach gesundheitlichen Problemen stellte ich um", berichtet Stiller. Die Sommerherde lässt sich Zeit mit der Landschaftspflege und legt zugewachsene Hänge frei. Im Winter nimmt sie dann den Urlaub, der im Sommer nicht möglich ist.

"Auch hatte ich schon eine andere Rasse, nämlich Rhönschafe", berichtet Stiller. "Diese fügen sich sehr gut in unsere Landschaft, doch die Lämmer wollte keiner haben, weil kein Fleisch dran ist." Lämmer auf der Weide sind – anders als im Stall gehaltene Tiere, die bereits nach vier Monaten schlachtreif sind – erst nach neun Monaten zum Verzehr geeignet. "Auch hatte ich schon Ziegen in der Herde, doch die bereiteten nur Ärger", erzählt der Schäfer. "Mit den Schafen war ich schon auf dem Heimweg, und die Ziegen sind zurückgeblieben und stärkten sich noch in den Büschen. Die Ziegen hatten keinen Herdentrieb und passten sich nicht an, Schafe sind beweglicher."

Heuer absolviert Stiller sein 37. Berufsjahr. Inzwischen denkt der 61-Jährige auch schon ans Aufhören und hegt die Hoffnung, einen Nachfolger zu finden, der mit der Herde die Hänge rund um Pottenstein genauso pflegt wie er es tut. "Ein gelernter Schäfer wäre das Beste. Es gibt in Triesdorf die Ausbildung zum Tierwirt mit Fachrichtung Schaf. Das wäre eine optimale Nachfolgelösung", findet der Schäfer. Denn: "Ein Fachmann weiß, wenn ein Tier krank ist, was in der Haltung nötig ist, und dann kommen viele neue Herausforderungen hinzu. Auch die Bürokratie wird immer mehr – die Zeiten sind nicht leichter geworden."

Und was passiert mit der Schafwolle? Die heimische Schafwolle sei schwierig abzusetzen, sagt Stiller. Europäische Wolle sei nicht besonders angesehen, weil die Wolle aus Südamerika billiger sei. Den Trend, die fränkische Schafwolle deshalb zu Dünger zu verarbeiten, findet Stiller gut, weil die Wolle genügend Stickstoff besitze, der dann langsam abgegeben werde.

Angst vorm Wolf

Am meisten Sorgen bereitet Stiller derzeit aber der Wolf. "Im Veldensteiner Forst sitzen Wölfe. Wenn deren Jungen so weit sind und selbst ein Revier suchen, dann können sie jederzeit hier zu uns kommen", sagt der Schäfer. "Ich weiß das, und das macht mir Sorgen. Die können morgen vor meiner Herde sitzen." Dann entstünden zusätzliche Kosten – für andere Elektrozäune und speziell ausgebildete Schutzhunde. Außerdem falle viel, viel mehr Arbeit an. "Das ist auch ein großes Thema unter den Berufskollegen", weiß der Schäfer. Wenn er von Ende April bis Mitte November die Magerrasen rund um die Felsenstadt abweiden lässt, dann sind Lena, Lullu und Cilli, die Hirtenhunde, abwechselnd im Einsatz. Sie hören aufs Wort. Doch für die Herausforderung Wolf wären sie nicht geeignet, sagt Stiller.

Seine Herde ist ihm wichtig. Ältere Schafe könnten etwa Fußprobleme, ein kaputtes Euter oder Lungenschäden haben, erklärt er. Die Tiere werden zehn bis zwölf Jahre alt, einige auch bis zu 18 Jahre. Auch sein Beruf ist Stiller immer noch wichtig. "Zwar sage ich nicht mehr wie früher: Das mache ich bis zum Lebensende, doch meine Entscheidung war richtig. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und wollte Lehrer werden, doch so ist es gut, ich bin zufrieden." Stiller strahlt Ruhe und Ausgeglichenheit aus.

Die Trockenheit bereitet Stiller aktuell noch keine großen Probleme. Aus der Futternot von 2012 hat er gelernt und sich in einigen Ortschaften Wiesenbestände sichern können, die er zum zweiten Schnitt abgrasen kann. Wenn er bei Bauern nachfrage, dürfe er auch oft Stilllegungsflächen oder den Gerstenauswuchs der Getreidefelder nutzen. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den meisten Landwirten, auch mit der Stadt und dem Landschaftspflegeverband komme ich gut aus", bilanziert Stiller.

Sein Gebiet geht vom Siegenberg und dem Golfplatz über die Rodelbahn Richtung Obertrubach nach Pottenstein bis nach Haselbrunn und Haßlach. Am liebsten fressen Stillers 440 Merinoschafe die Kräuter von den Trockenhängen und dort besonders die sogenannte Ästige Graslilie. "Wie das Wetter heuer bis Ende August aussieht, das weiß ich allerdings noch nicht", resümiert der 61-Jährige. "Aber diese Sorgen haben ja alle Landwirte. Es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung."

Friedliche Harmonie

Inzwischen geht die Sonne am Breitenstein unter; die Stadt im Tal scheint zur Ruhe zu kommen. Eine friedliche Harmonie liegt in der Luft. Stiller holt seine 440 Schafe ins Nachtquartier. Dort bleiben sie bis zum nächsten Tag im geschützten Elektropferch. "Ich hatte immer einen Schutzengel", resümiert Stiller. "Ich bin zufrieden, wenn der Tag um ist und alles gut lief, so wie heute. Das ist Glück."

ROSI THIEM