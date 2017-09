Schau zur Kirchengeschichte im Bürgerzentrum Pegnitz

Pegnitzer Stadtarchivar Bayerlein: "Vor so alten Stücken habe ich Ehrfurcht" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Eine hölzerne, an der Seite verzierte Kirchenbank, eine monumentale "Flamme" aus Stein von der Bartholomäuskirche und viele historische Dokumente haben Einzug im Foyer des Bürgerzentrums erhalten. Noch bis Ende November ist dort die Schau "Kirchliches Leben im evangelischen Pegnitz" zu sehen.

Archivar Andreas Bayerlein blättert in einer Bibel von 1670. © Astrid Löffler



Archivar Andreas Bayerlein blättert in einer Bibel von 1670. Foto: Astrid Löffler



Wer einen leisen Moment erwischt und die Ohren spitzt, hört im Foyer des Bürgerzentrums derzeit Kirchenglocken. Die Klänge sind historische Tonaufnahmen aus dem Jahr 1942 von der Bartholomäus- und der Marienkirche und gehören zu der von Stadtarchivar Andreas Bayerlein konzipierten Ausstellung zur Kirchengeschichte von Pegnitz. "Ich habe versucht, das Thema in allen Facetten zu beleuchten", erklärt der Historiker.

Übermüdet in den Gottesdienst

Dabei sei er auf viele interessante Details und Raritäten gestoßen, etwa auf die des Jungens, der immer übermüdet in Volksschule und Gottesdienst erschien, weil er abends in einer Wirtschaft arbeiten musste. Kurzerhand hätten Stadt und Gemeinde verfügt, dass dieses Arbeitsverhältnis beendet sei, berichtet Bayerlein. Schmunzeln musste er über einen Bericht von 1873 über die Störung des Gottesdienstes durch Gänsegeschrei und die Androhung von Strafe, falls das nochmal vorkomme.

Für die Ausstellung hat Bayerlein Schätze des örtlichen Pfarr- und des Stadtarchivs zusammengetragen sowie Leihgaben aus dem Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern organisiert. "Ich war dort in Nürnberg vier-, fünfmal zum Recherchieren", berichtet der Historiker. "Das war wahnsinnig interessant." Einige Dokumente habe er kurzerhand einfach mit dem Smartphone abfotografiert und ausgedruckt, andere gescannt.

So sei die bislang umfangreichste Ausstellung entstanden, die er bislang in Pegnitz konzipiert habe, resümiert Bayerlein. Zu den dicht gedrängten Exponaten gehört etwa das erste Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde mit einer Auflistung aller Geburten, Hochzeiten, Taufen und Todesfälle in der Zeit von 1629 bis 1660. Es gibt Kirchenstuhlordnungen, Pläne zum Kirchenneubau 1900 und zur Errichtung des Wiesweiherkindergartens 1904, dem ersten in der Stadt, der damals als "Kinderverwahranstalt" eröffnet wurde.

Zu den ungewöhnlichen Exponaten zählt das Modell einer Kirchenfigur, die über dem Haupteingang der Bartholomäuskirche steht. © Astrid Löffler



Zu den ungewöhnlichen Exponaten zählt das Modell einer Kirchenfigur, die über dem Haupteingang der Bartholomäuskirche steht. Foto: Astrid Löffler



Eine Kirchenbank von 1900, ein Talar, das Modell einer Kirchenskulptur und eine steinerne "Flamme", die wacklig geworden war und deshalb von der Fassade der Bartholomäuskirche genommen werden musste, lockern die an vielen Stellen textlastige Ausstellung auf. Wer die Gelegenheit hat, diese in einer Führung zu erleben, sollte das Angebot nutzen, wird doch vieles erst bei näherer Erklärung verständlich oder bei ausreichend Zeit, um die teils schwer lesbaren Schriften zu entziffern.

Mit weißen Handschuhen holt Bayerlein einige der ältesten Exponate der Schau, Rechnungen von 1535, aus einer Vitrine. "Da habe ich immer Ehrfurcht, wenn ich solche alten Dokumente anfasse und mir überlege, wer das schon alles in den Händen gehalten hat", sagt der Archivar. Seine Aufgabe versteht er nicht nur als das Aufbewahren, Sammeln und Systematisieren historischer Stücke, sondern auch darin, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ein neuer Höhepunkt

Aus diesem Grund entwickelt er seit 2014 meist zweimal im Jahr Ausstellungen, wie zuletzt zum Thema "Feste feiern in Pegnitz" oder nun eben zur Kirchengeschichte, angestoßen vom 500. Reformationsjubiläum heuer. Aus Bayerleins Warte ist die Schau anlässlich des 700. Geburtstags von Kaiser Karl IV. im vergangenen Jahr der bisherige Höhepunkt dieser Reihe gewesen, den die aktuelle Ausstellung aber noch mal übertreffe.

Bayerlein ist froh, für seine Ausstellungen das Bürgerzentrum nutzen zu dürfen, wünscht sich aber auch einen extra Raum, um das Ganze etwas zu entzerren, wie er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten einräumte.

Astrid Loeffler E-Mail