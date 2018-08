Scheidungen in Auerbach: Von der Kirche ins Gericht

AUERBACH - Wie viele Eheschließungen und Scheidungen gibt es eigentlich jährlich in der Stadt? Antwort für die vergangenen sieben Jahre: Die Zahl der Ehen ist ziemlich schwankend. Und über die Scheidungen gibt es keine genauen Zahlen.

Bis dass der Tod euch scheidet? Das ist auch in Auerbach bei Ehepaaren nicht immer der Fall. © Patrick Pleul/dpa



Das Einwohnermeldeamt von Auerbach führt nämlich lediglich eine Statistik zu "von Scheidungen betroffenen Personen". Auf Nachfrage dieser Zeitung teilt die Behörde mit, dass lediglich diese Rubrik erfasst wird, aber keine Gesamtzahl der Scheidungen genannt werden kann. Das liege am Umstand, dass in Auerbach verheiratete Paare zum Zeitpunkt des Scheidungsantrags bereits getrennt leben. Als "von Scheidung betroffene Person" wird dann lediglich der Partner erfasst, der noch in Auerbach lebt. Aus der Stadt weggezogene Bürger fließen nicht in die Statistik ein.

Für die Gesamtzahl an Scheidungen verweist das Einwohnermeldeamt an das Familiengericht Amberg. Doch dort wird die Presseanfrage folgend beantwortet: "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die jeweiligen Fälle im Turnussystem des Eingangs bei Gericht und nicht nach dem Wohnort des Antragstellers beziehungsweise des Antragsgegners erfasst werden." Das heißt im Klartext: Weder das Einwohnermeldeamt Auerbach noch das Familiengericht Amberg haben Kenntnis darüber, wie viele Scheidungen es in der Stadt gibt.

Höchststand 2015

Die Zahlen: Laut Statistik wurden vom 1. Januar 2011 bis Anfang August dieses Jahres 172 in Auerbach lebende Personen geschieden, das waren 87 Männer und 85 Frauen. Im Jahr 2016 waren mit 19 Bürgern (acht Männer, elf Frauen) am wenigsten Personen von Scheidung betroffen. Am höchsten lag die Zahl nur ein Jahr zuvor, also 2015: 16 Männer und 15 Frauen ergeben zusammen 31 geschiedene Auerbacher.

Widerstand ist zwecklos

Wer seine Zustimmung gibt oder verweigert ist egal, wenn es um die Durchsetzung einer Scheidung geht: Widerstand ist zwecklos. Ein Partner kann die Trennung maximal drei Jahre verhindern, die Regeltrennungszeit beträgt ein Jahr. Im Juristen-Deutsch: "Der Gesetzgeber geht davon aus, dass eine Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Ehescheidung zustimmt", so lautet Paragraph 1566 BGB.

Widerspricht ein Ehegatte der Ehescheidung nach Ablauf des Trennungsjahrs und findet er einen Richter, der keine Tatsachen dafür feststellen kann, dass die Ehe gescheitert ist, kann diese gegen den Willen eines Ehegatten erst nach drei Jahren geschieden werden. Aber dann ist Schluss. Rosenkriege verhindert das sicher nicht.

Genauer sind dafür die Zahlen bei einem erfreulichen Thema — Eheschließungen. Hier führt nicht das Einwohnermeldeamt Statistik, sondern das Standesamt Auerbach. Von 2011 bis 2017 schwankt die Zahl der Paare, die den Bund der Ehe eingegangen sind — und zwar zwischen 35 und 49. Interessante Randnotiz: Tiefst- und Höchststand wurden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erreicht, 2013 (tief) und 2014 (hoch).

Bislang sieht es nicht danach aus, dass das laufende Jahr ein Ausreißer nach oben wird. Mit dem 8.8. und 18.8.2018 sind bei Paaren beliebte Hochzeitstage schon vorbei — und die Zahl von Januar bis dato liegt bei 25 Eheschließungen.

