Schein, Schlüssel und Kennzeichen bei Pegnitz konfisziert

Berliner war ohne Versicherungsschutz auf der A9 unterwegs - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit roten Überführungskennzeichen, aber ohne Versicherungsschutz war ein Berliner unterwegs, als er auf der Rastanlage Fränkische Schweiz kontrolliert wurde. Zudem hätte er seinen Führerschein schon seit längerem wegen verschiedener Delikte abgeben müssen.

Da er seit mehreren Monaten keine Versicherungsbeiträge für seine roten Überführungskennzeichen gezahlt hatte, war der Versicherungsschutz erloschen. Trotzdem brachte ein 43-jähirger Berliner die Schilder an einem Ford Kuga an und fuhr auf der Autobahn in Richtung Norden. An der Rastanlage Fränkische Schweiz unterzog ihn eine Streife der Verkehrspolizei einer Routinekontrolle.

Neben dem fehlenden Versicherungsschutz mussten die Beamten auch feststellen, dass er seinen Führerschein wegen mehrerer Verkehrsdelikte seit längerem abgeben hätte müssen. So war die Fahrt beendet.

Der Berliner wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Versicherungsverstoßes angezeigt. Führerschein, Autoschlüssel und die Kennzeichenschilder stellten die Polizisten sicher.

rr