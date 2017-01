Scheune bei Kemnath abgebrannt: Wohnhaus gerettet

Feuer ist in Nebengebäude ausgebrochen - 150.000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

KEMNATH - Großalarm gab es am Nachmittag des Drei-König-Feiertags im Raum Kemnath, nachdem in Eisersdorf ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten war. Eine in Vollbrand stehende Scheune konnten die Wehren nicht mehr retten. Größte Anstrenungen waren nötig, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Die Scheune stand beim Eintreffen der Wehren schon in Vollbrand. Foto: News5/Masching



Am frühen Freitagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Nebengebäude mit einer darin verbauten Hackschnitzelheizung im Kemnather Ortsteil Eisersdorf in Brand. Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte eine dunkle Rauchwolke am Horizont erkennen. Beim Eintreffen der gut 160 alarmierten Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Löscharbeiten gestalteten sich bei Temperaturen von -10 Grad Celsius äußerst schwierig, denn gefrorenes Löschwasser verwandelte die Einsatzstelle in eine Eisfläche. Größte Anstrengungen waren nötig, um ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

Beim Brand entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Zwei Personen, darunter der 51-jährige Bewohner, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Zur Klärung der bislang ungeklärten Brandursache hat die Kriminalpolizei Weiden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden Dritter haben sich bislang nicht ergeben.

