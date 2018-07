Scheune brannte im Kreis Kulmbach komplett nieder

Dichte Rauchschwaden über dem Ort Hegnabrunn - Zwei Verletzte - vor 22 Minuten

HEGNABRUNN - Dichte Rauchschwaden stiegen am Samstag über dem Ort Hegnabrunn im Landkreis Kulmbach auf. Dort war am Abend eine größere Scheune in Brand geraten. Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trotz aller Bemühungen der Feuerwehren brannte das landwirtschaftliche Gebäude komplett nieder. © News5/Fricke



Trotz aller Bemühungen der Feuerwehren brannte das landwirtschaftliche Gebäude komplett nieder. Foto: News5/Fricke



Die eintreffenden Feuerwehrkräfte leiteten sofort den Löschangriff ein und bedienten sich dabei auch einer Drehleiter aus der Stadt Kulmbach, doch die Scheune brannte bis auf ihre Grundmauern nieder. Laut bisherigem Stand wurden zwei Personen bei dem Unglück leicht verletzt. Sie wurden noch vor Ort medizinisch versorgt.

Yves Wächter, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Kulmbach, berichtete, dass schon bei der Anfahrt eine starke Rauchwolke über Hegnabrunn zu sehen war. Beim Eintreffen der Wehren stand eine Scheune in Vollbrand, eine weitere, angrenzende Scheune galt es zu halten. Dabei gestaltete sich der enge Zufahrtsweg zu dem Scheunenbereich insbesondere für Großfahrzeuge schwierig.

Sofort wurde eine umfassende Löschwasserversorgung aufgebaut. Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen, einem Einsatzleiter Rettungsdienst sowie dem HVO Neumarkt vor Ort. Auch das THW war alarmiert. Zusätzlich wurde noch die Drehleiter aus Kulmbach angefordert, mit deren Hilfe im hinteren Bereich eine Wasserwand aufgebaut worden ist zum Schutz von Silos.

Für die ausreichende Versorgung von Löschwasser mussten umfangreiche Schlauchleitungen verlegt werden, um einerseits die Flammen in der Scheune schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen und andererseits einen Übergriff der Flammen auf eine angrenzende Scheune zu verhindern.

Trotz aller Bemühungen brannte die Scheune am Abend fast bis auf die Grundmauern nieder. Bis auf einige verkohlte Stützbalken blieb von dem Gebäude nicht viel übrig.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.