Vermutlich war ein Blitzeinschlag die Ursache: Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Speichersdorf ist am frühen Montagmorgen ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. 250 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Scheune brannte vollkommen nieder und auch das Dach eines benachbarten Gebäudes wurde leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, allerdings sind drei Kälber in den Flammen gestorben. © NEWS5 / Holzheimer