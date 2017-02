Schickt EVP den Oberligisten Schönheide in die Bayernliga?

Für die Mannen aus dem Erzgebirge hat Auftritt in Pegnitz Endspielcharakter - Am Sonntag in Memmingen - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Zwei schwierige Aufgaben erwarten die Ice Dogs am vorletzten Wochenende der Saison. Am Freitag gastiert der Oberligist EHV Schönheide, der um den Klassenverbleib bangt, am Sonntag muss der EVP beim ECDC Memmingen antreten, der Höchstadt vom ersten Platz verdrängen will.

Für Oleg Seibel ist die Saison beendet: Spielertrainer Florian Müller hat ihn im Training "abgeschossen". © Reinl

Eishockey-Verzahnungsrunde

EV Pegnitz – EHV Schönheide (Freitag, 19.30 Uhr) – Der Oberligist aus dem Erzgebirge kämpft seit Monaten an verschiedenen Fronten mit dem Rücken zur Wand. Nach einem Insolvenzantrag haben sich die Wölfe zunächst aus dem Spielbetrieb verabschiedet, um sich überraschend eine Woche später wieder zurückzumelden. Auch die Teilnahme an der Verzahnungsrunde erschien fraglich, ehe der Insolventverwalter dann doch „grünes Licht“ gegeben hat. Dass hierfür unter solchen Voraussetzungen mit dem Letten Vitalijs Hvorostinins ein weiterer Auslänger verpflichtet werden konnte, sorgte bei der Konkurrenz für Verwunderung. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass die Mannschaft um den Verbleib in der Oberliga fürchten muss. Als aktueller Vorletzter der Zwischenrunde braucht Schönheide jeden Punkt, um noch einen der ersten vier Plätze zu erreichen. So gesehen kann bei aktuell zwei Punkten Rückstand auf Dorfen und schon vier Zählern auf Peißenberg jede weitere Niederlage den Abstieg besiegeln. Dass die Sachsen dabei beim EVP auf für sie ungewohntem Geläuf in einem Freiluftstadion antreten müssen, macht sie zusätzlich nervös. Für sie hat das Match in Pegnitz deswegen erklärtermaßen Endspielcharakter. Die Ice Dogs ihrerseits hoffen, im Gegensatz zum vergangenen Wochenende, als nur ein Rumpfteam aufgeboten werden konnte, wieder weitgehend alle Cracks einsetzen zu können. Trotzdem werden einige Stützen fehlen, wie etwa Torjägrer Markus Schwindl, der seit geraumer Zeit an Rückenproblemen laboriert. Definitiv beendet ist die Saison für Oleg Seibel, der im Training unglücklich von einem Schlagschuss seines Trainers Florian Müller getroffen worden ist. Dafür steht Torwart Maximilian Müller nach seiner Operation wieder zur Verfügung. Insgeheim wünscht Spielertrainer Müller seinem Team gegen den Oberligisten den ersten Sieg als Anerkennung dafür, dass es sich in allen Spielen mit Ausnahme von Peißenberg wacker geschlagen und meist nur knapp verloren hat.

ECDC Memmingen – EV Pegnitz (Sonntag, 18.30 Uhr) – Das Hinspiel in Pegnitz haben die Indianer zwar nur denkbar knapp mit 2:1 Toren gewonnen, doch fahren die Ice Dogs mit gehörigem Respekt auf den Hühnerberg, bezogen sie doch dort in der Vorrunde eine zweistellige 2:13-Klatsche, die sie bis heute schmerzt. Auch am Sonntag wird der Bayernliga-Meister mit Unterstützung von schätzungsweise 1500 Zuschauern mit vollem Elan zur Sache gehen, will Memmingen doch den Alligators aus Höchstadt auf der Zielgeraden noch den ersten Platz abspenstig machen. Ihr erklärtes Ziel ist der Aufstieg in die Oberliga und da wollen sie sich auch von Pegnitz nicht stoppen lassen.

ISI REINL