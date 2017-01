Schielen auf den nächsten Gehaltsscheck

Arbeitsagentur: Monatssalär bei Vermittlung nicht im Vordergrund — Kreis Bayreuth: 2724 Euro mittlerer Lohn - vor 1 Stunde

PEGNITZ/AUERBACH - Mit dem Gehaltsscheck kommt die Ernüchterung. Praktisch durch die Bank haben Frauen bei der Statistik zu den mittleren Einkommen per 31. Dezember 2015 das Nachsehen: Fast 600 Euro weniger Monatssalär als die Männer im Landkreis Bayreuth und annähernd 700 Euro weniger als ihre männlichen Pendants im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Die Beschäftigten an den Sana-Kliniken in Pegnitz (im Bild) und Hof werden nach einem eigenen, dem Klinikum ähnlichen Tarif entlohnt, allerdings etwas niedriger, sagt die Gewerkschaft Verdi. © Ralf Münch



Zeiten der Vollbeschäftigung sind eigentlich eine gute Lage für Arbeitnehmer. Händeringend suchen heimische Firmen nach Fachkräften. Schon längst werden in Seniorenheimen oder bei einheimischen Metall-Firmen Prämien für neue Kollegen und Kolleginnen gezahlt. Der mittlere Verdienst aller Arbeitnehmer nimmt sich da im Landkreis Bayreuth, zu dem auch Pegnitz und Pottenstein gehören, mit 2724 Euro noch relativ bescheiden aus.

In Bayreuth-Stadt sind es immerhin 3058 Euro, in der Ingenieursstadt Erlangen mit (beinahe) zahllosen Ärzten sogar knapp 4500 Euro.

„In der Metall- und der Druckindustrie verdient man relativ gut“, kommentiert der Bayreuther Verdi-Bezirksgeschäftsführer Peter Igl die neue Verdienst-Statistik. „Was allerdings manche kleine Druckerei an Löhnen zahlt, ist dagegen nur noch albern“, plaudert er aus dem gewerkschaftlichen Nähkästchen.

Igl selbst ist für Hochschule und Forschung zuständig. Die normale Uni-Sekretärin muss sich als Berufsanfängerin mit 2309 Euro (BAT-Tarif) begnügen. Der C 4-Professor, dem sie zuarbeitet und dessen Termine sie organisiert, streicht als verbeamteter „Anfänger“ in seiner Hochschulkarriere rund 5000 Euro ein. Nebeneinkünfte wie Aufsätze und Vortragshonorare extra.

Einheitlicher Tarif

Für gehörigen Wirbel sorgte in den vergangenen Jahren die Ausgliederung von Pflegekräften des Klinikums in eine Servicegesellschaft. Seit drei Jahren gilt endlich wieder ein einheitlicher Kliniktarif. Will heißen: 2575 Euro für Berufsanfänger nach abgeschlossener Ausbildung. Verdienst ab dem 16. Berufsjahr: 3220 Euro.

Sie müssen aber auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen ran. Dafür werden Lohnzuschläge von bis zu 35 Prozent fällig.

Für gleiche Pflegearbeit werden am Bezirkskrankenhaus rund fünf Prozent weniger Lohn gezahlt, gemessen am Klinikum-Tarif. Nur die Arbeitszeit sei da wie dort inzwischen auf 38,5 Wochenstunden angeglichen, erläutert die für Gesundheitsberufe zuständige Verdi-Sekretärin Christine Kelpin. Die Beschäftigten an den Sana-Kliniken in Pegnitz und Hof werden wieder nach einem eigenen, dem Klinikum ähnlichen Tarif entlohnt, allerdings etwas niedriger.

Junge Physiotherapeuten beispielsweise erhalten mindestens 2300 Euro — nach vielen Berufsjahren maximal 3028 Euro im Grundtarif.

Trotz zunehmender allgemeiner Gewaltdelikte sowie Raufereien in Discos wollen viele junge Leute zur Polizei. Junge Beamte erhalten nach Ausbildung für den mittleren Beamtendienst (Realschulabschluss) ab 2240 Euro, dazu noch mindestens 122 Euro Familienzuschlag sowie ab dem zweiten Berufsjahr 145 Euro Polizeizulage.

Es versteht sich von selbst, dass männliche und weibliche Polizisten — oder auch Lehrer — gleich bezahlt werden. Ein Grundschullehrer startet in Bayern nach mindestens vier Jahren Studium und zwei Jahren Referendariat mit 3374 Euro seine Berufslaufbahn als Beamter (Gymnasium: ab 3941 Euro).

Dennoch stellt die Sprecherin der Bayreuther Arbeitsagentur, Evelyn Kannhäuser, unumwunden fest: „Wer studiert hat, verdient nicht automatisch besser.“ Auch ein Maurer bringt es schließlich auf 3033 Euro. Allerdings steigt der Maurer-Lohn im Gegensatz zum Beamtensalär nicht alle zwei Jahre automatisch an. Es müsse zwar nicht unbedingt ein Studium sein, aber zusätzliche Qualifikationen lohnten sich auf jeden Fall.

Berufskraftfahrer verdienen laut Arbeitsagentur in Bayern 2409 Euro (Mecklenburg: 1887 Euro). Beim Piloten (Berufsflugzeugführer) musste Kannhäuser passen: „Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze“. Also mindestens 6500 Euro monatlich.

In den Vermittlungsgesprächen der Arbeitsagentur stehe die Frage des Verdienstes keineswegs im Vordergrund. „Wir schauen uns den Menschen an, dessen Eigenschaften, Qualifikationen und Neigungen.“ Dennoch werde von den Beratern grundsätzlich anhand einer eigenen Datenbank geprüft, ob bei der angebotenen Stelle auch „angemessen“ bezahlt werde.

Ein ähnliches Interesse haben auch die Fachsekretäre von Verdi. Sie werden laut Peter Igl öfter angefragt, ob der gezahlte Lohn dem Tarif entspreche und haken bei ungerechter Bezahlung nach.

Rund die Hälfte aller Arbeitnehmer sei gewerkschaftlich organisiert und kassiere laut Verdi-Bezirksgeschäftsführer Peter Igl „18 Prozent höhere Löhne“.

Egal, wie hoch der ausbezahlte Lohn tatsächlich ist: Schuldnerberater wissen, dass am Ende des Geldes nicht allzu viel vom Monat übrig bleiben sollte.

FRANK HEIDLER