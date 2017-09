2017 Bundestagswahl "Schieres Entsetzen" bei SPD-Direktkandidatin Kramme

BAYREUTH - Das schlechte Wahlergebnis für die SPD "kommt nicht unerwartet", sagt die Bayreuther Direktkandidatin der Sozialdemokraten, Anette Kramme. Es habe sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. "Aber trotzdem herrscht bei mir schieres Entsetzen", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dieses Bild entstand nicht bei Verkündung des Wahlergebnisses der SPD, sondern bei der Aussage von Thomas Oppermann, dass die SPD in die Opposition geht. Anette Kramme war zu diesem Zeitpunkt noch im TV-Interview. © Winkelmaier



Sie hält es für richtig, dass die Parteiführung nun angekündigt hat, in die Opposition gehen zu wollen. "Wir haben schlichtweg keinen Wählerauftrag", sagt Kramme. Mit Listenplatz zwei in Bayern ist Anette Kramme der Wiedereinzug in den Bundestag sicher. Grund zur Freude ist das aber momentan nicht für sie.

In Bayern liegt die SPD mit ihrem Wahlergebnis noch einmal rund fünf Prozentpunkte hinter der SPD im Bund. Allerdings verweist Kramme darauf, dass es ihre Partei in Bayern immer schwer gehabt habe. Vor dem Hintergrund, dass es sonst sechs bis sieben Prozentpunkte weniger seien, sei das Ergebnis jetzt "gut nachvollziehbar". Dass die AfD nun mit mehr als 13 Prozent in den Bundestag einziehe, mache ihr Angst. "Die AfD grenzt Menschen aus und spaltet die Gesellschaft", sagt Kramme. Das gute Ergebnis für die AfD ist für sie ein Ausdruck davon, dass die "klassischen Parteien große Teile der Wählerschaft nicht mehr erreichen". Sie fordert deshalb für die nächste Legislaturperiode eine Enquette-Kommission, die sich mit der Frage befassen soll, wie man Politik den Menschen besser vermitteln könne. Dass eine jahrelange große Koalition zwischen SPD und CDU/CSU und ein parteipolitischer Einheitsbrei der Grund für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten sei, glaubt Anette Kramme nicht. "CDU und SPD haben nicht die gleichen Inhalte", sagt sie.

"Aber das dringt nicht durch; und das ist das Problem." Was Kramme nun von ihrer Partei fordert, ist eine entschiedene Abkehr von der Agendapolitik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder. "Die SPD hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, das uns seit der Agenda 2010 nachhängt."

46.50% 58667 Stimmen Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



21.23% 26780 Stimmen Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



9.39% 11844 Stimmen Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist



7.08% 8936 Stimmen Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



6.63% 8368 Stimmen Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



4.34% 5475 Stimmen Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Bayreuth Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Bayreuth. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 41,94% CDU/CSU 18,33% SPD 10,72% AfD 8,99% FDP 7,90% Die Grünen 5,55% Die Linke 7,56% 4,87% 6,82% 4,19% 1,10% 2,25%

mki