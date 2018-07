Schlappenabend ist stimmungsvoller Startschuss des Pegnitzer Marktplatzfestes

Zwar nicht auf dem offiziellen Programm, aber umso unterhaltsamer, bevor es auf dem Marktplatz und in der Rosengasse los geht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Da hat das Wetter gerade noch rechtzeitig die Kurve erwischt: Pünktlich zum Auftakt des dreitägigen Pegnitzer Marktplatzfestes war es am Freitagabend geradezu lauschig und vor allem trocken in der Pegnitzer Innenstadt.

Am Pegnitzer Schweinemarkt steigt der Schlappentag und läutet quasi inoffiziell das pegnitzer Marktplatzfest ein. © Stefan Brand



So richtig rund ging es zunächst — wie in den Vorjahren auch — bei einem Ereignis, das im offiziellen Programm gar nicht auftaucht: dem Schlappenabend beim Schlappenwirt am Schweinemarkt. Also bei der kleinen Lokalausgabe des legendären Schlappentags in Hof, zu der schon traditionell eine Abordnung aus Hochfranken nach Pegnitz zum Gegenbesuch anreist.

Während bei den Schlappenfreunden volles Haus herrschte, mussten sich die Band Eskalation und ihr Pendant Kiwi und die Seuchenvögel in der Rosengasse ein wenig in Geduld üben, bis die Besucher später am Abend kamen.

Und so iist der Startschuss für die dreitägige Veranstaltung unter dem Strich nicht nur gelungen, sondern auch ausgesprochen stimmungsvoll.

sbr