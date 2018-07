Schlepperfahrende Banker und starke Frauen aus Plech

Bürgerehrungen beim Marktplatzfest würdigten ungewöhnliche Talente und großes Engagement - vor 11 Minuten

PLECH - Die Bürgerehrungen im Rahmen des Marktplatzfestes in Plech habe bereits Tradition. Auch dieses Jahr wurden wieder sportliche und schulische Leistungen sowie gesellschaftliches Engagement von Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG) ausgezeichnet.

Längst haben die Bürgerehrungen beim Plecher Marktplatzfestes Tradition. Auch heuer wurden wieder zahlreiche Einheimische für gute Leistungen in Schule, Sport und Ehrenamt ausgezeichnet. © Bernhard Niemczyk



Das Marktplatzfest in Plech feierte in diesem Jahr sein 24-jähriges Bestehen. Als der damalige Bürgermeister Alois Kreuzer 1994 das Fest im Rahmen der Dorferneuerung aus der Taufe hob, ahnte wohl niemand aus dem 1300-Seelen-Ort, dass sich daraus ein Dauerbrenner entwickeln würde. Mit Bierzelt, Musik und Spezialitäten von Flammkuchen über Schaschlik bis hin zu Cocktails wurden die Einwohner wieder mit allem versorgt, wofür das Fest am Gottvaterberg bekannt ist. Der Sportverein Plech als Ausrichter zeichnete für die Organisation verantwortlich, Pfarrer Weißmann hielt einen Zeltgottesdienst ab und Bürgermeister Escher ehrte verdiente Bürger, die "den Namen unserer Gemeinde positiv nach außen getragen haben oder sich für die Gemeinde engagiert haben". In diesem Jahr wurden wieder Leistungen aus Schule, Sport und Ehrenamt ausgezeichnet.

Top in Schule und Ausbildung

Für außerordentliche schulische Leistungen wurde Michaela Raps aus Ottenhof als Drittbeste des Gymnasiums Pegnitz mit einem Notendurchschnitt von 1,2 geehrt. Alexander Ditl aus Plech schaffte in seiner Gesellenprüfung als technischer Produktdesigner eine 1,2.

Sportlich ganz vorne dabei

Sebastian Schmidt wurde bei den Behinderten-Meisterschaften 2017 im Schießen mit dem Luftgewehr Bayerischer Meister und qualifizierte sich damit für die deutschen Meisterschaften, bei denen er den dritten Platz belegte. Escher ehrte auch die 23-jährige Lea Kannowsky, die heuer Deutsche Meisterin im Kraftsport in der 52-Kilogrammklasse wurde. Bei den drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben schaffte sie insgesamt 300 Kilogramm. Der spaßhaften Aufforderung des Bürgermeisters, doch ein paar Bierbänke zu heben, kam die Prämierte jedoch nicht nach.

Die jungen Fußballer der C-Jugend schnitten in der zurückliegenden Saison ebenfalls souverän ab. In der Spielgemeinschaft Velden wurden sie ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 132:4 Meister in der Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund und steigen damit in die Kreisliga auf. Ihren Trainern Karlheinz Friede aus Neuhaus, Stefan Bauer aus Velden und Holger Hardung aus Plech sprach Escher seinen besonderen Dank aus. Wer den Fußballnachwuchs einmal live erleben will, ist jeden Samstag um 14.30 Uhr bei den Heimspielen in Plech willkommen. Der Sportverein freut sich außerdem über Jugendfußballmannschaft-Betreuer.

Als gelernter Bankkaufmann ist Konrad Schmidt bei den Bayerischen Meisterschaften im Schlepperfahren ein echter Exot. In den vergangenen Jahren konnte sich der Plecher dabei mehrfach qualifizieren. Zuletzt belegte er den zweiten Platz bei den Mittelfränkischen Schlepper-Meisterschaften in Hersbruck und Platz sieben bei den Bayerischen Meisterschaften in München.

Fleißig im Ehrenamt

Das Gemeindeoberhaupt ehrte außerdem mehrere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Gemeinde. Familie Vizethum aus Bernheck wurde für ihre jahrelange Pflege des Marterls an der Straße nach Neuhaus gewürdigt. Anja Heisinger wurde für ihr Engagement im Zusammenhang mit dem Outdoor-Tag und der Mitwirkung bei der Gestaltung des Aktiv- und Entdeckerpfades am Gottvaterberg gehrt.

Für gute Stimmung beim Plecher Marktplatzfest sorgte auch die Band „wissma-net“. © Bernhard Niemczyk



In den drei Ortsteilen Plech, Ottenhof und Bernheck unterstützen zudem zahlreiche Frauen diverse Vereins- und Gemeindeaktivitäten. Escher dankte der Damengymnastik Plech und den Damenstammtischen in Ottenhof und Bernheck für ihr Engagement – sei es bei der Pflege der Dorfplätze oder bei der Ausrichtung von Gemeindefesten. Alle Geehrten erhielten Gutscheine von Gewerbetreibenden und Gasthöfen in Plech.

GISELA LEINBERGER