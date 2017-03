Schleuderfahrt auf A70 endete unter Solarpark

Ein Alkoholwert von 1,64 Promille war die Ursache eines außergewöhnlichen Unfalles auf der Autobahn bei Schirradorf. Das Wrack kam nach einer wilden Schleuderfahrt erst unter einer Solaranlage liegen.

Am Freitagnachmittag war ein 52-jähriger Sachse in Richtung Bayreuth unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Stadelhofen und Schirradorf kam er mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr 100 Meter an der Böschung entlang und mähte 50 Meter Wildschutzzaun nieder. Anschließend durchbrach das Fahrzeug den Zaun des dortigen Solarparks, überschlug sich und kam schließlich nach weiteren 40 Metern auf dem Dach unter den Solarplatten zum Liegen.

Der Fahrer konnte den totalbeschädigten BMW leichtverletzt verlassen. Bei der Unfallaufnahme war deutlicher Alkoholgeruch bei ihm bemerkbar, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folge. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt.

