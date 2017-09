Schleudertour bei Regen nahe Pegnitz endete glimpflich

Kulmbacherin kam von der Fahrbahn ab - Fahrt endete an der Schutzplanke - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn war einmal mehr die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn. Zum Glück ging die Karambolage mit Sachschaden ab.

Am Montagabend war eine 34 Jahre alte Kulmbacherin mit ihrem Fahrzeug in Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Pegnitz und Weidensees geriet die Autofahrerin ins Schleudern. Ihr Peugeot kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in die Schutzplanke ein.

Die Kulmbacherin blieb unverletzt, der Gesamtschaden am Fahrzeug und an den Autobahneinrichtungen beträgt etwa 5000 Euro.

Ein Bußgeldbescheid folgt in den nächsten Tagen.

