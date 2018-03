Schlussphase wie ein Stromausfall beim Auerbacher Handball

Spieler des SV08 Auerbach halten in Münchberg lange mit, doch dann brechen sie ein - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach haben beim TV Münchberg deutlich mit 26:33 (13:14) verloren. Nach einer lange Zeit ausgeglichenen Partie brachen die ersatzgeschwächten Gäste, bei denen nur Thomas Wilke annähernd Normalform zeigte, in den letzten 15 Minuten komplett ein. Zu keiner Zeit konnten die Auerbacher an die kämpferische Leistung der Vorwoche anknüpfen.

Im Hinspiel gaben Karsten Herlold (mit Ball) und seine Auerbacher Mannschaftskollegen noch eine gute Figur ab, doch im Rückspiel gegen Münchberg (in Weiß) versagten sie vor allem in der Schlussphase. © Archivfoto: Klaus Trenz



Im Hinspiel gaben Karsten Herlold (mit Ball) und seine Auerbacher Mannschaftskollegen noch eine gute Figur ab, doch im Rückspiel gegen Münchberg (in Weiß) versagten sie vor allem in der Schlussphase. Foto: Archivfoto: Klaus Trenz



Die Parallelen zur vergangenen Saison waren auch an diesem Wochenende wieder zu sehen. Auerbach kann zuhause den Vorteil durch das geharzte Spielgerät gegen den TV Münchberg nutzen, muss sich aber bei den Oberfranken deutlich geschlagen geben. Auch wenn es diesmal in der Halle des Gymnasiums, wo der Einsatz von Harz verboten ist, über weite Strecken nicht ganz so klar aussah, so war es dennoch relativ bald deutlich, dass Auerbachs Problem vor allem darin bestand, den quirligen Spielmacher der Gastgeber Jan Lad in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig hatte die blau-weiße Abwehrreihe zu keiner Zeit den nötigen Zugriff auf Kreisläufer Stefan Müller.

Dass sich die Gäste dennoch nicht aus dem Spiel drängen ließen lag auch daran, dass man zunächst das Torhüter-Duell zu seinen Gunsten entscheiden konnte. "Valentin hatte heute ein Spiel mit Licht und Schatten, aber Cenk Uzun kam glücklicherweise überhaupt nicht richtig in die Partie" analysierte Spartenleiter Paul Rupprecht das Torwartspiel der Kontrahenten. "Als Münchberg dann Lukas Hurt brachte, hat sich das Blatt gewendet."

Zunächst ergab sich ein ähnlicher Ablauf wie vergangene Saison, denn Auerbach, das ohne die erkrankten oder verletzten Matthias Schnödt, Julian Eckert, Moritz Hofmann und Lukas Weisser stark ersatzgeschwächt anreiste, lag nach sechs Minuten bereits mit 1:4 zurück. Anders als damals ergaben sich die Oberpfälzer aber nicht bereits in der Anfangsphase ihrem Schicksal, sondern hielten dagegen. Pankraz, Wilke und Tannenberger hießen die Torschützen der Gäste, die innerhalb der nächsten fünf Minuten zum 5:5 ausglichen.

Als dann in der 13. Minute Christoph Bär vom Siebenmeterpunkt scheiterte, nutzte Thomas Wilke im Gegenzug die Chance und brachte, sehr zur Freude der knapp 20 mitgereisten Blau-Weißen Fans, seine Farben in Führung (7:6). Auerbach legte noch einmal vor, musste dann aber drei unbeantwortete Tore einstecken und sah sich wieder im Hintertreffen, nur um danach selbst zwei Treffer am Stück und den Ausgleich zu erzielen (10:10). Den zweiten vergebenen Strafwurf der Gastgeber konnten die Gäste allerdings nicht nutzen und liefen bis zur Pause einem knappen Rückstand hinterher. Beim Stand von 13:14 aus Auerbacher Sicht wurden die Seiten gewechselt.

Erneute Führung des TV

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einem Tor des SV 08. Nach der erneuten Führung des TV lief Thomas Wilke heiß, trug sich von der 31. bis zur 35. Minute fünfmal in die Torschützenliste ein und brachte seine Farben knapp in Front. Nach 38 Minuten leuchtete sogar eine Zwei-Tore-Führung für Auerbach von der Anzeigentafel (21:19).

Doch waren weder die Abwehr der Gäste, noch ihre Torhüter in dieser Phase in der Lage, die Angriffe der Hausherren zu stoppen, sodass sich die Oberpfälzer nicht weiter absetzen konnten. Vielmehr ließen sie die Gastgeber nicht nur zurück ins Spiel, sondern übergaben ihnen wieder das Ruder. Münchberg zog vorbei (21:22) und war auch in der 46. Minute um dieses eine Tor besser.

"Was danach passiert ist, kann ich mir nicht erklären" rätselte Paul Rupprecht auch noch bei der Heimfahrt. "Wir sind kollektiv eingebrochen, plötzlich ging gar nichts mehr. Man hat auch gemerkt, dass Maxim die Grippe noch in den Knochen hatte und auch Flo Wehner war wegen seines Fußes deutlich gehandicapt." Nacheinander scheiterten Pankraz und Wilke beim Strafwurf, immer wieder ließen die Auerbacher dem gegnerischen Torhüter den Vortritt und auch eine Überzahl verstrich, ohne dass sie Nutzen daraus ziehen konnten.

Geschenke angenommen

Münchberg nahm die Geschenke dankend an, erzielte bis zur 53. Minute fünf Tore am Stück und stellte die Weichen vorzeitig auf Sieg. Alexander Tannenberger erzielte zwar vom Siebenmeterpunkt noch einmal den Anschlusstreffer zum 24:29 (54.), doch spätestens als er zwei Minuten und ein Münchberger Tor später an gleicher Stelle scheiterte, war die Messe gelesen. Stefan Müller erhöhte auf 24:31 und stellte in der 58. Minute auch den höchsten Vorsprung seines Teams her (25:33).

Am Ende stand die verdiente Niederlage und die Erkenntnis im Raum, dass die Auerbacher zwar wegen der gleichzeitigen Niederlagen der direkten Konkurrenten (siehe Tabelle unten links) im Kampf um den Klassenverbleib keinen allzu großen Schaden erlitten hatten, aber eine gute Chance haben liegen lassen und nun wieder in der Pflicht zu siegen stehen. "Wenn man eine Viertelstunde so auftritt und so schnell den Kopf hängen lässt, dann kann man nicht gewinnen, schon gar nicht bei einem heimstarken Team wie Münchberg."

So kommt es am kommenden Sonntag in der Helmut-Ott-Halle zum Showdown mit dem Tabellenelften MTV Stadeln, der aktuell den derzeit ersten Abstiegsplatz belegt. "Mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt tun" blickte Rupprecht schon kurz nach dem Spiel voraus.

TV Münchberg: Uzun, Hurt, Kalas (5/1), Breuherr (1), Krauß (4), Schrepfer (1), Roßner (2), Winterstein (2), Bär (4/2), Mayer (1), Lad (7), Müller (6).

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (5/1), Brendel-Suchanek, Bürger (1), Wilke (9), Herold (4), Hofmann A. (2), Wehner, Pankraz (4/2), Kraus (1), Schalanda.

HARALD WEIDMANN